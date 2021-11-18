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Марина Неелова
Марина Неелова
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Марина Неелова
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Дата рождения
8 января 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Марина Неелова
Родилась 8 января 1947 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Марина Неелова
Карп отмороженный
драма, комедия
2017, Россия
7.0
Алиса в стране чудес
сказка, приключения, семейный
2010, США
7.0
Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама
1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.0
Ты у меня одна
драма
1993, Россия
7.0
Дорогая Елена Сергеевна
драма, триллер, криминал
1988, СССР
6.0
Следствие ведут знатоки: Полуденный вор
криминал, детектив
1985, СССР
7.0
Чужая жена и муж под кроватью
комедия
1984, СССР
7.0
Карусель
мелодрама
1983, СССР
6.0
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