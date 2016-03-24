Козни. Последний сюжет Пазолини, 2016

«Козни» - это итальянская картина от режиссёра Дэвида Греко («Эвиленко»). Главные роли в фильме исполнили такие актёры, как Массимо Раньери («Женщина и мужчины»), Либеро Де Риенцо («Захочу и соскочу»), Маттео Таранто («007: СПЕКТР»), Франсуа-Ксавье Демезон («Маленький Николя», «Первый день оставшейся жизни») и другие.

Действие картины «Козни» развернётся в 1975 году. Известный итальянский режиссёр Пьер Паоло Пазолини монтирует свой самый скандальный фильм «Сало, или 120 дней Содома». В это же время он заканчивает писать книгу о нераскрытых обстоятельствах, при которых погиб глава нефтегазовой компании. Рядом с ним всегда находится молодой человек по имени Пино Пелози. Неожиданно негатив фильма исчезает, и Пазолини знает, кого подозревать. Но отправляясь выкупать негатив у преступников, он оказывается в смертельной ловушке.