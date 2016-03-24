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Козни. Последний сюжет Пазолини Козни. Последний сюжет Пазолини
Киноафиша Фильмы Козни. Последний сюжет Пазолини
La macchinazione

Козни. Последний сюжет Пазолини, 2016

2016 / Италия / Франция
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Фильм о последних днях режиссера Пазолини
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Козни» - это итальянская картина от режиссёра Дэвида Греко («Эвиленко»). Главные роли в фильме исполнили такие актёры, как Массимо Раньери («Женщина и мужчины»), Либеро Де Риенцо («Захочу и соскочу»), Маттео Таранто («007: СПЕКТР»), Франсуа-Ксавье Демезон («Маленький Николя», «Первый день оставшейся жизни») и другие.

Действие картины «Козни» развернётся в 1975 году. Известный итальянский режиссёр Пьер Паоло Пазолини монтирует свой самый скандальный фильм «Сало, или 120 дней Содома». В это же время он заканчивает писать книгу о нераскрытых обстоятельствах, при которых погиб глава нефтегазовой компании. Рядом с ним всегда находится молодой человек по имени Пино Пелози. Неожиданно негатив фильма исчезает, и Пазолини знает, кого подозревать. Но отправляясь выкупать негатив у преступников, он оказывается в смертельной ловушке.

- Фильм «Козни» вошёл в программу Московского кинофестиваля в 2016 году 

- Режиссёр Дэвид Греко появлялся в небольшой роли в фильме Пьера Паоло Пазолини «Теорема». Его имя не вошло в титры

- В фильме «Козни» есть отсылки к картинам «Дело гражданина вне всяких подозрений» и «Сало, или 120 дней Содома»

- Дэвид Греко написал речь в память о Пьере Паоло Пазолини для первого суда по случаю его убийства

- Последний (он же дебютный) полнометражный фильм Дэвида Греко вышел в 2004 году

Лето 1975 года Пьер Паоло Пазолини проводит за монтажом своего самого скандального фильма «Сало, или 120 дней Содома» и заканчивая работу над книгой, в которой излагает новые факты загадочной гибели главы нефтегазовой компании. Этим летом Пазолини часто видят вместе с Пино Пелози, молодым человеком из рабочих районов Рима. Когда из кинолаборатории пропадает негатив фильма, Пазолини догадывается, кто может стоять за кражей. В ночь с первого на второе ноября он едет выкупать негатив у похитителей и попадает в смертельную западню.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 ноября 2017
Премьера в мире 24 марта 2016
Возраст 18+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Давид Гриеко
Давид Гриеко
В ролях
Массимо Раньери
Массимо Раньери
Либеро Де Риенцо
Либеро Де Риенцо
Маттео Таранто
Маттео Таранто
Франсуа-Ксавье Демезон
Франсуа-Ксавье Демезон
Милена Вукотич
Милена Вукотич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Козни. Последний сюжет Пазолини 2 постера
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Наша рецензия
Съемки «Сало, или 120 дней Содома» уже завершены, осталось смонтировать отснятый материал. Правда, Пазолини (Массимо Раньери) увлечен не только работой над фильмом, он занят написанием книги. 400 страниц готово, и это не предел. Расследование режиссера мешает влиятельным людям, на кон поставлена репутация политиков и крупных предпринимателей. Пазолини пишет роман «Нефть». Он не первый, кто решился рассказать о коррупции и делах президента нефтегазовой компании Эудженио…
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