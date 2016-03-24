Козни. Последний сюжет Пазолини, 2016

«Козни» - это итальянская картина от режиссёра Дэвида Греко («Эвиленко»). Главные роли в фильме исполнили такие актёры, как Массимо Раньери («Женщина и мужчины»), Либеро Де Риенцо («Захочу и соскочу»), Маттео Таранто («007: СПЕКТР»), Франсуа-Ксавье Демезон («Маленький Николя», «Первый день оставшейся жизни») и другие.
Действие картины «Козни» развернётся в 1975 году. Известный итальянский режиссёр Пьер Паоло Пазолини монтирует свой самый скандальный фильм «Сало, или 120 дней Содома». В это же время он заканчивает писать книгу о нераскрытых обстоятельствах, при которых погиб глава нефтегазовой компании. Рядом с ним всегда находится молодой человек по имени Пино Пелози. Неожиданно негатив фильма исчезает, и Пазолини знает, кого подозревать. Но отправляясь выкупать негатив у преступников, он оказывается в смертельной ловушке.
- Фильм «Козни» вошёл в программу Московского кинофестиваля в 2016 году
- Режиссёр Дэвид Греко появлялся в небольшой роли в фильме Пьера Паоло Пазолини «Теорема». Его имя не вошло в титры
- В фильме «Козни» есть отсылки к картинам «Дело гражданина вне всяких подозрений» и «Сало, или 120 дней Содома»
- Дэвид Греко написал речь в память о Пьере Паоло Пазолини для первого суда по случаю его убийства
- Последний (он же дебютный) полнометражный фильм Дэвида Греко вышел в 2004 году
Лето 1975 года Пьер Паоло Пазолини проводит за монтажом своего самого скандального фильма «Сало, или 120 дней Содома» и заканчивая работу над книгой, в которой излагает новые факты загадочной гибели главы нефтегазовой компании. Этим летом Пазолини часто видят вместе с Пино Пелози, молодым человеком из рабочих районов Рима. Когда из кинолаборатории пропадает негатив фильма, Пазолини догадывается, кто может стоять за кражей. В ночь с первого на второе ноября он едет выкупать негатив у похитителей и попадает в смертельную западню.