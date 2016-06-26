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Die Mitte der Welt

Центр моего мира, 2016

2016 / Германия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Вернувшись домой после летних каникул, Фил обнаруживает, что мать и сестра перестали разговаривать друг с другом. Не желая ввязываться в семейные ссоры, последние дни перед школой Фил проводит, шатаясь по городу с лучшей подругой, поедая мороженое и просто дурачась. С началом учебного года в их классе появляется новый ученик, Николас. Мальчик производит на Фила неожиданное впечатление: он чувствует себя смущенным и даже как будто влюбленным. Фил тайком наблюдает за Николасом, и совершенно неожиданно тот отвечает взаимностью на его чувства.

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 26 июня 2016
Режиссер
Якоб М.Эрва
В ролях
Луис Хофманн
Луис Хофманн
Свенья Юнг
Свенья Юнг
Нина Пролль
Сабина Тимотео
Сабина Тимотео
Инка Фридрих
Инка Фридрих
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Центр моего мира 2 постера
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