Центр моего мира, 2016

Вернувшись домой после летних каникул, Фил обнаруживает, что мать и сестра перестали разговаривать друг с другом. Не желая ввязываться в семейные ссоры, последние дни перед школой Фил проводит, шатаясь по городу с лучшей подругой, поедая мороженое и просто дурачась. С началом учебного года в их классе появляется новый ученик, Николас. Мальчик производит на Фила неожиданное впечатление: он чувствует себя смущенным и даже как будто влюбленным. Фил тайком наблюдает за Николасом, и совершенно неожиданно тот отвечает взаимностью на его чувства.