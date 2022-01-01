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Ава Гарднер
Ава Гарднер
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Ава Гарднер
Ava Gardner
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Дата рождения
24 декабря 1922
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
25 января 1990
Карьера
Актриса
Биография Ава Гарднер
Полное имя Ава Лавиния Гарднер. Родилась 24 декабря 1922 г. штат Северная Каролина, США.
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Фильмография Ава Гарднер
Мертвые пледов не носят
1982, США
6.0
Регина
драма
1982, Франция / Италия
7.0
Часовой
ужасы, драма, мистика
1977, США
6.0
Перевал Кассандры
триллер
1976, ФРГ / Великобритания / Италия
6.0
Синяя птица
семейный, сказка
1976, СССР / США
6.0
Майерлинг
мелодрама, драма, исторический
1968, Франция / Великобритания
6.0
Ночь Игуаны
драма, триллер
1964, США
7.0
Семь дней в мае
триллер, драма, мелодрама
1964, США
7.0
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