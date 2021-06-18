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Моя прекрасная леди Моя прекрасная леди
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My Fair Lady

Моя прекрасная леди, 1964

1964 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть О фильме

- Оскар 1965 в категориях: лучший фильм, лучший актер Рекс Харрисон, лучший режиссер Джордж Кьюкор, лучшая работа художника, лучший дизайн костюмов, лучший монтаж звуковых эффектов, лучшая операторская работа; - Золотой Глобус 1965 в категориях: лучший фильм, лучший актер Рекс Харрисон, лучшая режиссерская работа Джордж Кьюкор.

Знаменитый профессор заключает пари со своим другом, что может обучить безграмотную замарашку, уличную цветочницу правильной речи и высокосветским манерам и выдать ее за настоящую леди...

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 21 октября 1964
Режиссер
Джордж Кьюкор
В ролях
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Рекс Харрисон
Стэнли Холлоуэй
Уилфрид Хайд-Уайт
Глэдис Купер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Моя прекрасная леди 3 постера
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саундтрек фильма Моя прекрасная леди
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