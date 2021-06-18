Моя прекрасная леди, 1964

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о выходе в прокат Причины посмотреть О фильме - Оскар 1965 в категориях: лучший фильм, лучший актер Рекс Харрисон, лучший режиссер Джордж Кьюкор, лучшая работа художника, лучший дизайн костюмов, лучший монтаж звуковых эффектов, лучшая операторская работа; - Золотой Глобус 1965 в категориях: лучший фильм, лучший актер Рекс Харрисон, лучшая режиссерская работа Джордж Кьюкор. Развернуть Знаменитый профессор заключает пари со своим другом, что может обучить безграмотную замарашку, уличную цветочницу правильной речи и высокосветским манерам и выдать ее за настоящую леди... Развернуть 7.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8 Продолжительность 2 часа 50 минут Год выпуска 1964 Премьера в мире 21 октября 1964 Режиссер Джордж Кьюкор В ролях Одри Хепберн Рекс Харрисон Стэнли Холлоуэй Уилфрид Хайд-Уайт Глэдис Купер Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Как украсть миллион (1966) 7.2173915 3 постера

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