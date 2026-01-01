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Эдмонд О’Брайен
Edmond O'Brien
Киноафиша
Персоны
Эдмонд О’Брайен
Эдмонд О’Брайен
Edmond O'Brien
Дата рождения
10 сентября 1915
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
9 мая 1985
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Фантастический герой
Биография Эдмонда О’Брайена
Родился 10 сентября 1915 года. Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
8.2
Горбун Собора Парижской Богоматери
(1939)
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Белая горячка
(1949)
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Дикая банда
(1969)
Фильмография Эдмонда О’Брайена
6.7
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The Other Side of the Wind
драма
2018, Франция / Иран / США
7.9
Дикая банда
The Wild Bunch
боевик, вестерн, драма
1969, США
6.8
Фантастическое путешествие
Fantastic Voyage
фантастика, приключения, семейный
1966, США
7.8
Семь дней в мае
Seven Days in May
триллер, драма, мелодрама
1964, США
7.8
Любитель птиц из Алькатраса
Birdman Of Alcatraz
драма, криминал, биография
1962, США
6.1
Крик в ночи
A Cry in the Night
криминал, нуар, драма
1956, США
6.8
Дыба
The Rack
драма
1956, США
6.9
1984
1984
драма, фантастика
1956, Великобритания / США
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