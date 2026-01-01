Постер фильма Семь дней в мае
Семь дней в мае
Семь дней в мае

, 1964
Seven Days in May
США / триллер, драма, мелодрама / 18+
О фильме

Популярность Президента США Лимена падает, этим решает воспользоваться генерал ВВС Джеймс Скотт: с помощью военного переворота он решает устранить «слабого» руководителя страны.

О заговоре случайно узнает ближайший помощник Скотта полковник Кейси, и перед ним встает трудный выбор: спасти страну и президента — значит, предать своего командира.

В ролях

Берт Ланкастер
Кирк Дуглас
Фредрик Марч
Ава Гарднер
Эдмонд О’Брайен
Мартин Болсам
Режиссер Джон Франкенхаймер
Сценарист Род Серлинг, Флетчер Нибел, Charles W. Bailey II
Композитор Джерри Голдсмит
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 1 февраля 1964
Дата выхода
1 января 1965 Бразилия
1 февраля 1964 Великобритания U
20 марта 1964 Германия
25 сентября 1964 Ирландия PG
12 февраля 1964 США
Бюджет $2 200 000
Производство Joel Productions, Seven Arts Productions, Cayuga Productions
Другие названия
Seven Days in May, Siete días de mayo, Sieben Tage im Mai, Sept jours en mai, 7 dagar i maj, 7 dage i maj, 7 Days in May, 7 giorni a maggio, Bảy ngày trong tháng năm, Epta imeres tou Maiou, Hét májusi nap, Heyecanlı günler, Şapte zile în Mai, Sedam dana u maju, Septynios gegužės dienos, Sete Dias de Maio, Sete Dias em Maio, Sette giorni a maggio, Siedem dni w maju, Siete dias de mayo, Syv dage i maj, Syv dager i mai, Toukokuun 7 päivää, Επτά ημέρες του Μαΐου, Седем дни през май, Семь дней в мае, Сім днів у травні, 五月の七日間, 五月中的七天

Рейтинг фильма

7.8 IMDb

Цитаты

Генерал Джеймс Мэттун Скотт Если уж вы хотите говорить о присяге, я здесь, чтобы сказать вам в лицо, президент Лайман, что вы нарушили эту присягу, когда лишили эту страну её силы — когда сознательно сыграли на страхах и усталости народа и сказали им, что можно избавиться от этого страха одним взмахом пера. А потом, когда эта нация отвергла вас, потеряла к вам веру и начала решительно противостоять вам, вы нарушили присягу, не уйдя в отставку и не передав власть тому, кто мог бы представлять народ Соединённых Штатов.
Президент Джордан Лайман И этим генералом Джеймсом Мэттуном Скоттом? Не знаю, смеяться мне над таким мега-эгоизмом или просто плакать.
Генерал Джеймс Мэттун Скотт Джеймс Мэттун Скотт, как вы сказали, вовсе не заинтересован в собственной славе. Но он искренне заинтересован в выживании этой страны.
Президент Джордан Лайман Тогда, чёрт возьми, баллотируйтесь. У вас такая горячая, страстная, почти евангельская вера в эту страну — почему же, во имя бога, у вас нет веры в систему власти, которую вы так рьяно хотите защитить?

Отзывы о фильме

