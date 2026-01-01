Генерал Джеймс Мэттун Скотт Если уж вы хотите говорить о присяге, я здесь, чтобы сказать вам в лицо, президент Лайман, что вы нарушили эту присягу, когда лишили эту страну её силы — когда сознательно сыграли на страхах и усталости народа и сказали им, что можно избавиться от этого страха одним взмахом пера. А потом, когда эта нация отвергла вас, потеряла к вам веру и начала решительно противостоять вам, вы нарушили присягу, не уйдя в отставку и не передав власть тому, кто мог бы представлять народ Соединённых Штатов.

Президент Джордан Лайман И этим генералом Джеймсом Мэттуном Скоттом? Не знаю, смеяться мне над таким мега-эгоизмом или просто плакать.

Генерал Джеймс Мэттун Скотт Джеймс Мэттун Скотт, как вы сказали, вовсе не заинтересован в собственной славе. Но он искренне заинтересован в выживании этой страны.