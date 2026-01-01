Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мир цирка
Постер фильма Мир цирка
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Мир цирка

Мир цирка

Circus World 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Воздушная акробатка убегает из цирка, снова возвращается спустя годы, чтобы увидеться со своей уже взрослой дочерью и… находит ее репетирующей на цирковой арене.
Страна США / Испания
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 25 июня 1964
Дата выхода
16 июля 1964 Великобритания
10 декабря 1964 Германия
25 июня 1964 США
10 февраля 1965 Франция
19 декабря 1964 Япония PG12
Бюджет $9 000 000
Производство Samuel Bronston Productions
Другие названия
Circus World, El fabuloso mundo del circo, O Mundo do Circo, The Magnificent Showman, Wild West Show, A cirkusz világa, Areenan hurjapäät, Areenas våghalsar, Circus-Welt, Circuswereld, Cirkuszvilág, Det store Wild West Show, Det store wildwestshow, Djanbazan, El fabulós món del circ, Held der Arena, Henry Hathaway's Circus World, Henry Hathaway's The Magnificent Showman, Il circo e la sua grande avventura, Le plus grand cirque du monde, Lumea circului, Sâkasu no sekai, Samuel Bronston's Circus World, Sirk dünyası, Sirkusmaailma, Svijet cirkusa, Świat cyrku, To megalytero tsirko tou kosmou, Tsirkusemaailm, Zirkuswelt, Zirkuswelt: Held der Arena, Мир цирка, Светът на цирка, サーカスの世界, 马戏世界, 马戏团风云
Режиссер
Генри Хэтэуэй
В ролях
Джон Уэйн
Джон Уэйн
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Рита Хэйворт
Рита Хэйворт
Ллойд Нолан
Ричард Конте
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Мир цирка
Аламо 6.9
Аламо (1960)
Нефтедобытчицы 5.3
Нефтедобытчицы (1971)
Нападение на королеву 5.6
Нападение на королеву (1966)
Откинь гигантскую тень 6.1
Откинь гигантскую тень (1966)
Хатари! 7.1
Хатари! (1962)
Мятеж 5.2
Мятеж (1952)
Настоящее мужество 7.4
Настоящее мужество (1969)
Отстрел 6.2
Отстрел (1971)
Война на Диком Западе 7.1
Война на Диком Западе (1962)
Самый меткий 7.6
Самый меткий (1976)
Однажды на Диком Западе 8.4
Однажды на Диком Западе (1968)
Статья на первой странице 6.8
Статья на первой странице (1959)

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше