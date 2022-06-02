Влюблен по собственному желанию, 1982

Игорь Брагин, в прошлом спортсмен-велосипедист, опустился практически на самое дно. В нетрезвом виде стражи порядка выводят его из метро, а сердобольная библиотекарша Вера Силкова оставляет гуляке три рубля и записку с номером телефона. Придя в себя, мужчина звонит своей спасительнице. С помощью аутотренинга Вера пытается вернуть нового знакомого к нормальной жизни, а он неожиданно предлагает ей посредством все того же самовнушения… влюбиться друг в друга. К чему же приведет Игоря и Веру этот эксперимент?
Бывший спортсмен, а теперь опустившийся от беспросветных кутежей бездельник звонит случайной знакомой в надежде на то, что она поможет ему разрешить очередную проблему с «трешкой». Но знакомая оказалась весьма серьезной библиотекаршей и всегда готова помочь тем, кто в ней нуждается. Зная о своей непривлекательности, она также знает и то, что если поставить цель, то можно всего добиться. С помощью аутотренинга, например, можно даже влюбиться друг в друга. Главное, чтобы этот «другой» хотя бы был…