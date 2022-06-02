Влюблен по собственному желанию, 1982

Бывший спортсмен, а теперь опустившийся от беспросветных кутежей бездельник звонит случайной знакомой в надежде на то, что она поможет ему разрешить очередную проблему с «трешкой». Но знакомая оказалась весьма серьезной библиотекаршей и всегда готова помочь тем, кто в ней нуждается. Зная о своей непривлекательности, она также знает и то, что если поставить цель, то можно всего добиться. С помощью аутотренинга, например, можно даже влюбиться друг в друга. Главное, чтобы этот «другой» хотя бы был…