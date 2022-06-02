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Влюблен по собственному желанию, 1982

1982 / СССР
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Игорь Брагин, в прошлом спортсмен-велосипедист, опустился практически на самое дно. В нетрезвом виде стражи порядка выводят его из метро, а сердобольная библиотекарша Вера Силкова оставляет гуляке три рубля и записку с номером телефона. Придя в себя, мужчина звонит своей спасительнице. С помощью аутотренинга Вера пытается вернуть нового знакомого к нормальной жизни, а он неожиданно предлагает ей посредством все того же самовнушения… влюбиться друг в друга. К чему же приведет Игоря и Веру этот эксперимент?

  • Идея фильма родилась у режиссера Сергея Микаэляна после прочтения статьи о популярном в те годы аутотренинге. 
  • Главную женскую роль Евгения Глушенко получила без проб. Увидев актрису в мелодраме Иосифа Хейфеца “Впервые замужем”, Микаэлян понял, что лучшей исполнительницы на роль Веры ему не найти. 
  • График съемок подстраивался специально под Олега Янковского. Поскольку актер в скором времени должен был сниматься в фильме “Полеты во сне и наяву”, Микаэлян начал работу над своей картиной раньше срока, а когда Янковский в составе труппы “Ленкома” отправился на гастроли в Среднюю Азию, съемочная группа вылетела следом за ним. 
  • Согласно опросу журнала “Советский экран”, Олег Янковский был признал лучшим актером года.

Бывший спортсмен, а теперь опустившийся от беспросветных кутежей бездельник звонит случайной знакомой в надежде на то, что она поможет ему разрешить очередную проблему с «трешкой». Но знакомая оказалась весьма серьезной библиотекаршей и всегда готова помочь тем, кто в ней нуждается. Зная о своей непривлекательности, она также знает и то, что если поставить цель, то можно всего добиться. С помощью аутотренинга, например, можно даже влюбиться друг в друга. Главное, чтобы этот «другой» хотя бы был…

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1982
Премьера в России 1 ноября 1982
Премьера в мире 1 ноября 1982
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Микаэлян
В ролях
Олег Янковский
Олег Янковский
Евгения Глушенко
Всеволод Шиловский
Юрий Дубровин
Владимир Белоусов
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Влюблен по собственному желанию
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