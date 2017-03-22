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Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
Jean-Louis Trintignant
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Жан-Луи Трентиньян
Jean-Louis Trintignant
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Дата рождения
11 декабря 1930
Возраст
91 год
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
17 июня 2022
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Жан-Луи Трентиньяна
Родился 11 декабря 1930 года. Пьолян, Франция.
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Фильмография Жан-Луи Трентиньяна
Мужчина и женщина: Лучшие годы
мелодрама
2019, Франция
7.0
Хэппи-энд
драма, комедия
2017, Франция / Германия / Австрия
6.0
Любовь
драма
2012, Германия / Франция / Австрия
6.0
Дженис и Джон
комедия
2003, Франция / Испания
6.0
Интимный дневник
драма, мелодрама
1996, Франция / Великобритания / Нидерланды / Люксембург
4.0
Смотри, как падают люди
драма
1994, Франция
6.0
Три цвета: красный
драма, мелодрама, криминал
1994, Франция / Швейцария / Польша
8.0
Спасибо, жизнь!
драма
1991, Франция
6.0
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22 марта 2017 02:40
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