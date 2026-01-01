Инженер Лоран Брюлар приезжает из Парижа на север Скандинавии, чтобы руководить строительством дороги в самом глухом уголке Швеции. Брюлар честолюбив, открыт для общения и полон романтических надежд. Жизнь северной глубинки, где нет почты, магазинов, кафе и других благ цивилизации покоряет сердце молодого искателя приключений своей близостью к природе, патриархальностью и мистической верой местных жителей в могущество лесных духов — «троллей».



Открывая для себя все новые и новые тайны этого затерянного среди лесов и болот мира, Брюлар встречает Ингу — прелестную внучку старухи Майлы. Майлу обитатели этих мест считают колдуньей, и дружба французского инженера со странным семейством из леса вызывает недоумение и недовольство. А когда между Брюларом и Ингой возникает любовь, все — даже лесные духи — «тролли» — ополчаются против этого «запретного» чувства.