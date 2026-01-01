Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Колдунья
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.6
Киноафиша Фильмы Колдунья

Колдунья

La sorcière 18+
О фильме

Инженер Лоран Брюлар приезжает из Парижа на север Скандинавии, чтобы руководить строительством дороги в самом глухом уголке Швеции. Брюлар честолюбив, открыт для общения и полон романтических надежд. Жизнь северной глубинки, где нет почты, магазинов, кафе и других благ цивилизации покоряет сердце молодого искателя приключений своей близостью к природе, патриархальностью и мистической верой местных жителей в могущество лесных духов — «троллей».

Открывая для себя все новые и новые тайны этого затерянного среди лесов и болот мира, Брюлар встречает Ингу — прелестную внучку старухи Майлы. Майлу обитатели этих мест считают колдуньей, и дружба французского инженера со странным семейством из леса вызывает недоумение и недовольство. А когда между Брюларом и Ингой возникает любовь, все — даже лесные духи — «тролли» — ополчаются против этого «запретного» чувства.

Страна Италия / Франция / Швеция
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 6 июня 1956
Дата выхода
8 августа 1956 Германия
9 февраля 1959 СССР
10 октября 1956 США
6 июня 1956 Франция
29 октября 1956 Швеция
Производство Films Metzger et Woog, Iéna Productions, Nordisk Tonefilm
Другие названия
La sorcière, Die blonde Hexe, La bruja, The Blonde Witch, Колдунья, A boszorkány, A Bruxa, A Feiticeira da Floresta, Blondvalge nõid, Czarownica, Das Mädchen aus dem Wald, De blonde heks, De heks, Forhekset, Häxan, La strega, Pos protognorisa ton erota, The Sorceress, Vrăjitoarea, 野性の誘惑
Режиссер
Андре Мишель
В ролях
Марина Влади
Марина Влади
Морис Роне
Николь Курсель
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
