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Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
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Иннокентий Смоктуновский
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Дата рождения
28 марта 1925
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
3 августа 1994
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Иннокентий Смоктуновский
Родился 28 марта 1925 года. Татьяновка, Томская область, СССР (Россия).
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Фильмография Иннокентий Смоктуновский
Убийца
драма
1993, Россия
2.0
Золото
драма, исторический
1992, Россия / Италия
5.0
Дамский портной
драма
1990, СССР
7.0
Без солнца
1987, СССР
5.0
Очи черные
мелодрама, драма, комедия
1987, Италия
7.0
Первая встреча, последняя встреча
драма, комедия, исторический
1987, СССР
7.0
Геракл у Адмета
короткометражный, анимация, фэнтези
1986, СССР
7.0
Русь изначальная
исторический, военный
1986, СССР
6.0
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Написать
26 ноября 2021 10:55
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