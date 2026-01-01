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Постер фильма Сноровка... и как ее приобрести
6.4
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6.4

Сноровка... и как ее приобрести

, 1965
The Knack ...and How to Get It
Великобритания / комедия / 18+
Постер фильма Сноровка... и как ее приобрести
6.4

О фильме

История молодого школьного учителя, который в свободное время пытается приобрести сноровку в знакомствах с девушками, обучаясь этому «искусству» у своего распутного соседа.

В ролях

Рита Ташингэм
Рита Ташингэм
Nancy Jones
Рэй Брукс
Tolen
Майкл Кроуфорд
Colin
Донал Доннелли
Tom
Уильям Декстер
Dress Shop Owner
Чарльз Дайер
Man in Photo Booth
Марго Томас
Female Teacher
Джон Блузал
Джон Блузал
Angry Father
Helen Lennox
Girl in Photo Booth
Уэнсли Пити
Teacher
Режиссер Ричард Лестер
Сценарист Чарльз Вуд, Энн Джелликоу
Композитор Джон Барри
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1965
Премьера в мире 1 мая 1965
Дата выхода
3 июня 1965 Великобритания
29 июня 1965 США
1 мая 1965 Франция
Бюджет $364 000
Производство Woodfall Film Productions
Другие названия
The Knack ...and How to Get It, El knack... y cómo lograrlo, Greppet, Le knack... et comment l'avoir, A Bossa da Conquista, A csábítás trükkje, De knack en hoe die te hebben, Der gewisse Kniff, Dét - og hvordan man får det, El Knack y como lograrlo, El knack... y cómo conseguirlo, El quid, El talento y cómo conseguirlo, Hvordan få suksess, Lições de Sedução, Non tutti ce l'hanno..., Sposób na kobiety, Temppu - ja miten se tehdään, Temppu ja miten se tehdään, The Knack... and How to Get It, Un chico con gancho, Το «νακ» και πώς να το αποκτήσετε, Сноровка... и как ее приобрести, ナック, Вправність... і як її придбати

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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