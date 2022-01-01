Фильмы про супергероев

Фильмы про суперспособности неизменно восхищают нас и заставляют жалеть об ограничениях собственного организма. В нашей уникальной подборке можно найти целую коллекцию кино про супергероев, которое продолжает оставаться весьма популярным в настоящее время — многочисленные кинокомиксы с участием наших любимых персонажей покоряют мировой прокат, принося своим создателям миллионные гонорары. Также в этой подборке – фильмы про суперспособности у подростков, которые не имеют отношения к легендарным сериям комиксов или графическим романам.