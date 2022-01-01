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Фильмы про супергероев
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Фильмы про супергероев

Все 132 Онлайн
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Флэш
Флэш
0.0
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
2023, США
Стражи Галактики 3
Стражи Галактики 3
0.0
фантастика, боевик, приключения
2023, США
Аквамен 2
Аквамен 2
0.0
фантастика, приключения, боевик
2023, США
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
0.0
боевик, приключения, комедия
2023, США
Черепашки-ниндзя
Черепашки-ниндзя
0.0
боевик, приключения, анимация
2023, США
Человек-паук: Через вселенные 3
Человек-паук: Через вселенные 3
0.0
боевик, приключения, анимация
2023, Канада / США
Бэтмен
Бэтмен
8.0
фантастика, боевик, криминал
2022, США
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
8.0
фантастика, боевик, приключения
2022, США
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
8.0
фантастика, боевик
2022, США
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
0.0
фантастика, боевик, приключения
2022, США
Человек-паук: Через вселенные 2 (часть первая)
Человек-паук: Через вселенные 2 (часть первая)
0.0
боевик, приключения, анимация
2022, Канада / США
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Отряд самоубийц: Миссия навылет
6.0
боевик, фантастика
2021, США
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
фантастика, боевик, приключения
2021, США
Лига справедливости Зака Снайдера
Лига справедливости Зака Снайдера
8.0
боевик, приключения, фэнтези
2021, США
Чудо-женщина: 1984
Чудо-женщина: 1984
6.0
боевик, фантастика, приключения
2020, США
Пушистые спасатели
Пушистые спасатели
Смотреть за 1 рубль
4.0
анимация, семейный, фэнтези
2020, Австралия
Капитан Марвел
Капитан Марвел
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, фэнтези, боевик
2019, США
Мстители: Финал
Мстители: Финал
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, фантастика
2019, США
Люди Икс: Тёмный Феникс
Люди Икс: Тёмный Феникс
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, боевик, приключения
2019, США
Стекло
Стекло
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер
2019, США
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Фильмы про суперспособности неизменно восхищают нас и заставляют жалеть об ограничениях собственного организма. В нашей уникальной подборке можно найти целую коллекцию кино про супергероев, которое продолжает оставаться весьма популярным в настоящее время — многочисленные кинокомиксы с участием наших любимых персонажей покоряют мировой прокат, принося своим создателям миллионные гонорары. Также в этой подборке – фильмы про суперспособности у подростков, которые не имеют отношения к легендарным сериям комиксов или графическим романам.

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