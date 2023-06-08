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Лига Справедливости: Мир войны Лига Справедливости: Мир войны
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Лига Справедливости: Мир войны, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2023
Режиссер
Jeff Wamester
В ролях
Дженсен Эклс
Дженсен Эклс
Стана Катик
Стана Катик
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Troy Baker
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Лига Справедливости: Мир войны 1 постер
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Переводчик
Переводчик
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