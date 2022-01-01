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Фильмы по комиксам Marvel
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Фильмы по комиксам Marvel

Все 44 Онлайн
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Капитан Марвел
Капитан Марвел
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7.0
приключения, фэнтези, боевик
2019, США
Мстители: Финал
Мстители: Финал
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8.0
боевик, фантастика
2019, США
Люди Икс: Тёмный Феникс
Люди Икс: Тёмный Феникс
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, боевик, приключения
2019, США
Человек-паук: Вдали от дома
Человек-паук: Вдали от дома
8.0
фантастика, боевик
2019, США
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, фантастика
2018, США
Черная Пантера
Черная Пантера
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, боевик, фантастика
2018, США
Человек-муравей и Оса
Человек-муравей и Оса
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, боевик, приключения
2018, США
Дэдпул 2
Дэдпул 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, приключения, комедия, фантастика
2018, США
Веном
Веном
Смотреть за 1 рубль
8.0
фантастика, боевик, триллер
2018, США
Жил-был Дэдпул
Жил-был Дэдпул
5.0
приключения, фантастика
2018, США
Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези, драма, боевик
2017, США
Логан
Логан
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, фантастика
2017, США
Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой
7.0
боевик, фантастика, приключения
2017, США
Дэдпул
Дэдпул
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, фантастика, боевик
2016, США / Канада
Люди Икс: Апокалипсис
Люди Икс: Апокалипсис
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, фэнтези, приключения, фантастика
2016, США
Первый Мститель: Противостояние
Первый Мститель: Противостояние
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, фантастика
2016, США
Доктор Стрэндж
Доктор Стрэндж
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези, приключения
2016, США
Мстители: Эра Альтрона
Мстители: Эра Альтрона
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, приключения, фантастика
2015, США
Фантастическая четверка
Фантастическая четверка
Смотреть за 1 рубль
5.0
фэнтези, фантастика, боевик
2015, США
Человек-муравей
Человек-муравей
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, боевик
2015, США / Великобритания
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Киновселенная Marvel подняла вторую волну успеха комиксов. Теперь истинные фанаты могут наслаждаться историями не только на страницах комиксов или в уже устаревших и оттого комичных фильмах, но и в очень современных, технически и сценарно доведенных до совершенства блокбастерах.

Вселенные Marvel всегда яркие, волшебные и захватывающие. А герои — исключительно любимые и запоминающиеся. В Marvel стирается грань между плохим и хорошим персонажем, мы начинаем любить героев за то, какие они есть, будь то наемник Дэдпул или не особо управляемый Росомаха. А как много поклонников у Магнето, который вообще не то чтобы герой в классическом понимании!

Хотите познакомиться с говорящим енотом или одушевлённым деревом? Желаете от души посмеяться или даже поплакать? А может, прогуляться по другим вселенным и понаблюдать за эпичным спасением мира? Тогда вы точно по адресу.

На портале Киноафиша вы можете смотреть фильмы по комиксам Marvel в хорошем качестве.

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