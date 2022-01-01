Киновселенная Marvel подняла вторую волну успеха комиксов. Теперь истинные фанаты могут наслаждаться историями не только на страницах комиксов или в уже устаревших и оттого комичных фильмах, но и в очень современных, технически и сценарно доведенных до совершенства блокбастерах.

Вселенные Marvel всегда яркие, волшебные и захватывающие. А герои — исключительно любимые и запоминающиеся. В Marvel стирается грань между плохим и хорошим персонажем, мы начинаем любить героев за то, какие они есть, будь то наемник Дэдпул или не особо управляемый Росомаха. А как много поклонников у Магнето, который вообще не то чтобы герой в классическом понимании!

Хотите познакомиться с говорящим енотом или одушевлённым деревом? Желаете от души посмеяться или даже поплакать? А может, прогуляться по другим вселенным и понаблюдать за эпичным спасением мира? Тогда вы точно по адресу.

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