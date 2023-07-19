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Постер фильма Синий Жук
7.4
Синий Жук - Финальный трейлер
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7.4

Синий Жук

, 2023
Blue Beetle
США, Мексика / боевик, приключения, фантастика / 18+
Трейлеры
Постер фильма Синий Жук
7.4
Синий Жук - Финальный трейлер
Синий Жук  Финальный трейлер

О фильме

Мексиканский подросток Хайме Рейес получает инопланетный костюм, который даёт ему суперсилы.

В ролях

Шоло Маридуэнья
Шоло Маридуэнья
Jaime Reyes
Харви Гильен
Харви Гильен
Dr. Sanchez
Бруна Маркезини
Бруна Маркезини
Jenny Kord
Белисса Эскобедо
Белисса Эскобедо
Милагро Рейес
Джордж Лопес
Джордж Лопес
Руди Рейес
Бекки Джи
Бекки Джи
Khaji-Da
Дамиан Алькасар
Дамиан Алькасар
Alberto Reyes
Адриана Барраса
Адриана Барраса
Нана Рейес
Эльпидия Каррильо
Эльпидия Каррильо
Rocío Reyes
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Victoria Kord
Режиссер Анхель Мануэль Сото
Сценарист Gareth Dunnet-Alcocer, Charles Nicholas Wojtkoski, Кит Гиффен, Джон Роджерс
Композитор The Haxan Cloak
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Мексика
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 19 сентября 2023
Премьера в мире 19 июля 2023
Дата выхода
14 сентября 2023 Австралия
17 августа 2023 Австрия
17 августа 2023 Азербайджан 13+
17 августа 2023 Албания
18 августа 2023 Андорра
17 августа 2023 Аруба
16 августа 2023 Бельгия
18 августа 2023 Болгария
17 августа 2023 Босния и Герцеговина
17 августа 2023 Бразилия
17 августа 2023 Великобритания
17 августа 2023 Венгрия
18 августа 2023 Вьетнам
17 августа 2023 Гайана
17 августа 2023 Германия
17 августа 2023 Гонконг
28 сентября 2023 Греция
17 августа 2023 Грузия PG-13
17 августа 2023 Дания
17 августа 2023 Доминиканская Республика
17 августа 2023 Израиль
18 августа 2023 Индия
16 августа 2023 Индонезия
18 августа 2023 Ирландия
16 августа 2023 Исландия Unrated
18 августа 2023 Испания
17 августа 2023 Италия T
17 августа 2023 Казахстан
17 августа 2023 Камбоджа
17 августа 2023 Канада
28 сентября 2023 Кипр
14 сентября 2023 Китай
24 августа 2023 Кувейт
17 августа 2023 Кыргызстан 12+
17 августа 2023 Лаос
18 августа 2023 Латвия (none)
18 августа 2023 Литва
17 августа 2023 Македония
23 августа 2023 Мальта
17 августа 2023 Мексика
17 августа 2023 Молдавия 12
18 августа 2023 Монголия
18 августа 2023 Непал
17 августа 2023 Нидерланды
14 сентября 2023 Новая Зеландия
18 августа 2023 Норвегия
17 августа 2023 ОАЭ 18TC
18 августа 2023 Пакистан
13 сентября 2023 Папуа - Новая Гвинея
18 августа 2023 Польша
17 августа 2023 Португалия
17 августа 2023 Пуэрто-Рико PG-13
18 августа 2023 Румыния o.A.
18 августа 2023 США
24 августа 2023 Саудовская Аравия
17 августа 2023 Сербия
17 августа 2023 Сингапур
17 августа 2023 Словакия
17 августа 2023 Словения
17 августа 2023 Таиланд
17 августа 2023 Тайвань
17 августа 2023 Тринидад и Тобаго
17 августа 2023 Узбекистан
17 августа 2023 Украина
16 августа 2023 Филиппины
18 августа 2023 Финляндия
16 августа 2023 Франция
17 августа 2023 Хорватия
17 августа 2023 Черногория
17 августа 2023 Чехия
17 августа 2023 Швейцария 12
18 августа 2023 Швеция
17 августа 2023 Эквадор
18 августа 2023 Эстония
18 августа 2023 ЮАР 16
14 сентября 2023 Япония
Бюджет $104 000 000
Сборы в мире $130 788 072
Производство Warner Bros., Warner Bros. Pictures Mexico, DC Entertainment
Другие названия
Blue Beetle, Besouro Azul, Синий Жук, 藍甲蟲, Blue Beetle - New Verson, Bọ Hung Xanh, Kék Bogár, Mėlynasis vabalas, Moviy qo'ng'iz, Sinine Põrnikas, Zilais Skarabejs, Плава Буба, Сината Бубачка, Синия Бръмбар, Синій Жук, ब्लू बीटल, ブルービートル, 蓝甲虫, החיפושית הכחולה, Blue Beetle: Bọ Hung Xanh, บลู บีเทิล, Błękitny Skarabeusz, 블루비틀

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 71 голос
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1248 В жанре «боевик»  273 В жанре «приключения»  288 В жанре «фантастика»  157 В фильмах США  761 В фильмах Мексики  7 В фильмах 2023 года  64
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Синий Жук - Финальный трейлер
Синий Жук Финальный трейлер
Синий Жук - Дублированный трейлер
Синий Жук Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Супергеройский фильм DC с латиноамериканским акцентом о важности семьи.
Супергеройский фильм DC с латиноамериканским акцентом о важности семьи. Сразу скажем, что по мнению некоторых членов съемочной группы — в частности Рауля Трухильо, сыгравшего суперзлодея Карапакса, — эпитет «латиноамериканский» отдает колониальной риторикой и в отношении американцев мексиканского или пуэрто-риканского происхождения предпочтительнее использовать определение «коренной» (забавно при этом, что сам Трухильо назвал Сьюзен Сарандон единственной «белой» актрисой в фильме). Так или иначе, DC Studios…

Отзывы зрителей о фильме Синий Жук

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Общее настроение отзывов положительное: фильм ярко выглядит, с качественными визуальными эффектами и достойным саундтреком; в нем есть юмор и драматические моменты, сюжет проработан слабо, а тон порой кажется детским. Для кого: поклонники супергеройского жанра и зрители, ищущие лёгкое, визуально насыщенное развлечение. Оценки варьируются, один обзор — 8 из 10.
Саммари составлено ИИ на основе 18 отзывов.

Отзывы о фильме

artem.kurchatov13 7 октября 2023, 14:00
Очень понравилось, советую посмотреть с юмором и драмой 👍
Weteran Mc 24 июня 2024, 23:58
Новый супергеройский фантастический боевик, снятый по комиксам DC.
К простому мексиканскому парню случайным образом попадает некий инопланетный… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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