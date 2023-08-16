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Синий Жук
Blue Beetle
Синий Жук , 2023
2023 / США / Мексика
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Жанр:
боевик
приключения
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Год выпуска
2023
Премьера в мире
16 августа 2023
Режиссер
Анхель Мануэль Сото
В ролях
Xolo Maridueña
Харви Гильен
Бруна Маркезини
Белисса Эскобедо
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Сьюзен Сарандон сыграет главную злодейку в фильме DC «Синий Жук»
Ранее переговоры об этой роли вела Шэрон Стоун.
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15 апреля 2022 10:07
Шэрон Стоун договаривается о роли злодейки в фильме DC «Синий Жук»
У актрисы уже есть подобный опыт – она сыграла отрицательную героиню в «Женщине-кошке» с Холли Берри.
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30 марта 2022 16:33
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