Синий Жук , 2023

Мексиканский подросток Хайме Рейес получает инопланетный костюм, который даёт ему суперсилы.
|14 сентября 2023
|Австралия
|17 августа 2023
|Австрия
|17 августа 2023
|Азербайджан
|13+
|17 августа 2023
|Албания
|18 августа 2023
|Андорра
|17 августа 2023
|Аруба
|16 августа 2023
|Бельгия
|18 августа 2023
|Болгария
|17 августа 2023
|Босния и Герцеговина
|17 августа 2023
|Бразилия
|17 августа 2023
|Великобритания
|17 августа 2023
|Венгрия
|18 августа 2023
|Вьетнам
|17 августа 2023
|Гайана
|17 августа 2023
|Германия
|17 августа 2023
|Гонконг
|28 сентября 2023
|Греция
|17 августа 2023
|Грузия
|PG-13
|17 августа 2023
|Дания
|17 августа 2023
|Доминиканская Республика
|17 августа 2023
|Израиль
|18 августа 2023
|Индия
|16 августа 2023
|Индонезия
|18 августа 2023
|Ирландия
|16 августа 2023
|Исландия
|Unrated
|18 августа 2023
|Испания
|17 августа 2023
|Италия
|T
|17 августа 2023
|Казахстан
|17 августа 2023
|Камбоджа
|17 августа 2023
|Канада
|28 сентября 2023
|Кипр
|14 сентября 2023
|Китай
|24 августа 2023
|Кувейт
|17 августа 2023
|Кыргызстан
|12+
|17 августа 2023
|Лаос
|18 августа 2023
|Латвия
|(none)
|18 августа 2023
|Литва
|17 августа 2023
|Македония
|23 августа 2023
|Мальта
|17 августа 2023
|Мексика
|17 августа 2023
|Молдавия
|12
|18 августа 2023
|Монголия
|18 августа 2023
|Непал
|17 августа 2023
|Нидерланды
|14 сентября 2023
|Новая Зеландия
|18 августа 2023
|Норвегия
|17 августа 2023
|ОАЭ
|18TC
|18 августа 2023
|Пакистан
|13 сентября 2023
|Папуа - Новая Гвинея
|18 августа 2023
|Польша
|17 августа 2023
|Португалия
|17 августа 2023
|Пуэрто-Рико
|PG-13
|18 августа 2023
|Румыния
|o.A.
|18 августа 2023
|США
|24 августа 2023
|Саудовская Аравия
|17 августа 2023
|Сербия
|17 августа 2023
|Сингапур
|17 августа 2023
|Словакия
|17 августа 2023
|Словения
|17 августа 2023
|Таиланд
|17 августа 2023
|Тайвань
|17 августа 2023
|Тринидад и Тобаго
|17 августа 2023
|Узбекистан
|17 августа 2023
|Украина
|16 августа 2023
|Филиппины
|18 августа 2023
|Финляндия
|16 августа 2023
|Франция
|17 августа 2023
|Хорватия
|17 августа 2023
|Черногория
|17 августа 2023
|Чехия
|17 августа 2023
|Швейцария
|12
|18 августа 2023
|Швеция
|17 августа 2023
|Эквадор
|18 августа 2023
|Эстония
|18 августа 2023
|ЮАР
|16
|14 сентября 2023
|Япония
К простому мексиканскому парню случайным образом попадает некий инопланетный… Читать дальше…