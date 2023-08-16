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Синий Жук
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Blue Beetle

Синий Жук , 2023

2023 / США / Мексика
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера в мире 16 августа 2023
Режиссер
Анхель Мануэль Сото
В ролях
Xolo Maridueña
Харви Гильен
Харви Гильен
Бруна Маркезини
Бруна Маркезини
Белисса Эскобедо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Синий Жук 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сьюзен Сарандон сыграет главную злодейку в фильме DC «Синий Жук» Ранее переговоры об этой роли вела Шэрон Стоун.
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15 апреля 2022 10:07
Шэрон Стоун договаривается о роли злодейки в фильме DC «Синий Жук» У актрисы уже есть подобный опыт – она сыграла отрицательную героиню в «Женщине-кошке» с Холли Берри.
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30 марта 2022 16:33
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