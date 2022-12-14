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Aquaman and the Lost Kingdom

Аквамен 2, 2023

2023 / США
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Продолжение одноименного супергеройского блокбастера расскажет о приключениях Аквамена, правителя подводного мира с крайне скверным характером. В новой картине главный герой столкнется с очередным опасным противником, силы которого превосходят способности Аквамена в десятки раз. «Аквамен 2» — идеальный вариант для всех поклонников комиксов DC и просто любителей хорошего развлекательного кино.

Постановщиком картины стал мастер хоррора Джеймс Ван. «Аквамен» — чуть ли не единственный фильм в его биографии, выходящий за рамки жанра ужастиков. К счастью, этот эксперимент оказался вполне успешным — оригинальная картина о подводном принце стала хитом проката и получила множество положительных отзывов критиков.

К своей роли в фильме вернулся голливудский актер Джейсон Момоа — многие зрители помнят его по популярному фэнтезийному сериалу «Игра престолов», а также «Лиге справедливости», снятой американским режиссером Заком Снайдером.

Ожидается, что в сиквеле «Аквамена» также появится австралийская актриса Николь Кидман и герой боевиков 80-х годов Дольф Лундгрен. Кроме того, к своей роли сводного брата подводного супергероя вернется Патрик Уилсон, любимый актер Джеймса Вана.

«Аквамен 2» — один из немногих супергеройских фильмов, премьера которого ожидает нас в этом году. Производство картины заняло несколько лет из-за распространения коронавируса. Остается лишь надеяться на то, что премьеру блокбастера не перенесут из-за закрытия кинотеатров.

В августе прошлого года стало известно о том, что Джеймс Ван решил самостоятельно заняться съемками второй части «Аквамена». Работа над лентой началась летом 2021 года в Лондоне. Часть локаций также была снята в Лос-Анджелесе и на Гавайских островах.  О завершении производства было объявлено в начале 2022 года — режиссер поделился этой информацией в своих социальных сетях.

Роль возлюбленной Аквамена исполнит американская актриса Эмбер Херд. После громких судебных разборок Херд и ее бывшего супруга Джонни Деппа в сети поползли слухи о том, что она может лишиться работы в проекте Джеймса Вана. Однако актриса довольно быстро опровергла эти данные.

В одном из интервью Джеймс Ван рассказал о том, что на разработку сиквела сильно повлиял старый фантастический фильм «Планета вампиров», который вышел в середине шестидесятых годов.

Официально сиквел «Аквамена» получил заголовок «Аквамен и затерянное королевство», однако в российском кинопрокате фильму просто приставили цифру «2». Тем не менее создатели утверждают, что название блокбастера имеет большое значение для его сюжета. Не исключено, что к премьере второй части дистрибьютор все-таки изменит свой нэйминг.

Год выпуска 2023
Премьера в России 16 марта 2023
Премьера в мире 14 декабря 2022
Прокатчик UPI
Режиссер
Джеймс Ван
Джеймс Ван
В ролях
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Темуэра Моррисон
Темуэра Моррисон
Яхья Абдул-Матин II
Яхья Абдул-Матин II
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Аквамен 2 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Вечно голодный 2 ноября 2021, 17:23
Буду надеется, что во 2 учтут косяки первого. И не будут делать породию, а сотворят что-то новое, возможности то все есть, нужно просто желание.
User 31 мая 2022, 11:08
Надеюсь Эмбер уберут из фильма
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Студия Warner Bros помышляла отказаться от участия Эмбер Херд в «Аквамене 2» Объясняют это тем, что между Херд и Джейсоном Момоа «не хватало химии».
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25 мая 2022 16:35
Кинокомпания Warner Bros объявила о переносе «Аквамена 2», «Флэша» и «Черного Адама» Большинство фильмов выйдут позже, чем планировалось, но сиквел «Шазама!» появится на полгода раньше.
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10 марта 2022 12:20
Появился трейлер предстоящих фильмов DC с новыми кадрами из «Черного Адама», «Флэша» и «Аквамена 2» В ролике знакомят с Обществом справедливости Америки.
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14 февраля 2022 12:38
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