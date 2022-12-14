Аквамен 2, 2023

Продолжение одноименного супергеройского блокбастера расскажет о приключениях Аквамена, правителя подводного мира с крайне скверным характером. В новой картине главный герой столкнется с очередным опасным противником, силы которого превосходят способности Аквамена в десятки раз. «Аквамен 2» — идеальный вариант для всех поклонников комиксов DC и просто любителей хорошего развлекательного кино.
Постановщиком картины стал мастер хоррора Джеймс Ван. «Аквамен» — чуть ли не единственный фильм в его биографии, выходящий за рамки жанра ужастиков. К счастью, этот эксперимент оказался вполне успешным — оригинальная картина о подводном принце стала хитом проката и получила множество положительных отзывов критиков.
К своей роли в фильме вернулся голливудский актер Джейсон Момоа — многие зрители помнят его по популярному фэнтезийному сериалу «Игра престолов», а также «Лиге справедливости», снятой американским режиссером Заком Снайдером.
Ожидается, что в сиквеле «Аквамена» также появится австралийская актриса Николь Кидман и герой боевиков 80-х годов Дольф Лундгрен. Кроме того, к своей роли сводного брата подводного супергероя вернется Патрик Уилсон, любимый актер Джеймса Вана.
«Аквамен 2» — один из немногих супергеройских фильмов, премьера которого ожидает нас в этом году. Производство картины заняло несколько лет из-за распространения коронавируса. Остается лишь надеяться на то, что премьеру блокбастера не перенесут из-за закрытия кинотеатров.
В августе прошлого года стало известно о том, что Джеймс Ван решил самостоятельно заняться съемками второй части «Аквамена». Работа над лентой началась летом 2021 года в Лондоне. Часть локаций также была снята в Лос-Анджелесе и на Гавайских островах. О завершении производства было объявлено в начале 2022 года — режиссер поделился этой информацией в своих социальных сетях.
Роль возлюбленной Аквамена исполнит американская актриса Эмбер Херд. После громких судебных разборок Херд и ее бывшего супруга Джонни Деппа в сети поползли слухи о том, что она может лишиться работы в проекте Джеймса Вана. Однако актриса довольно быстро опровергла эти данные.
В одном из интервью Джеймс Ван рассказал о том, что на разработку сиквела сильно повлиял старый фантастический фильм «Планета вампиров», который вышел в середине шестидесятых годов.
Официально сиквел «Аквамена» получил заголовок «Аквамен и затерянное королевство», однако в российском кинопрокате фильму просто приставили цифру «2». Тем не менее создатели утверждают, что название блокбастера имеет большое значение для его сюжета. Не исключено, что к премьере второй части дистрибьютор все-таки изменит свой нэйминг.