Аквамен 2, 2023

Продолжение одноименного супергеройского блокбастера расскажет о приключениях Аквамена, правителя подводного мира с крайне скверным характером. В новой картине главный герой столкнется с очередным опасным противником, силы которого превосходят способности Аквамена в десятки раз. «Аквамен 2» — идеальный вариант для всех поклонников комиксов DC и просто любителей хорошего развлекательного кино.

Постановщиком картины стал мастер хоррора Джеймс Ван. «Аквамен» — чуть ли не единственный фильм в его биографии, выходящий за рамки жанра ужастиков. К счастью, этот эксперимент оказался вполне успешным — оригинальная картина о подводном принце стала хитом проката и получила множество положительных отзывов критиков.

К своей роли в фильме вернулся голливудский актер Джейсон Момоа — многие зрители помнят его по популярному фэнтезийному сериалу «Игра престолов», а также «Лиге справедливости», снятой американским режиссером Заком Снайдером.

Ожидается, что в сиквеле «Аквамена» также появится австралийская актриса Николь Кидман и герой боевиков 80-х годов Дольф Лундгрен. Кроме того, к своей роли сводного брата подводного супергероя вернется Патрик Уилсон, любимый актер Джеймса Вана.

«Аквамен 2» — один из немногих супергеройских фильмов, премьера которого ожидает нас в этом году. Производство картины заняло несколько лет из-за распространения коронавируса. Остается лишь надеяться на то, что премьеру блокбастера не перенесут из-за закрытия кинотеатров.