Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Киноафиша
Подборки
Фильмы про великанов
Фильмы про великанов
Развернуть
Все
55
Онлайн
Фильтр
По году
Сбросить
По году
По рейтингу
По названию
Скрыть
Фантастическая четвёрка
боевик, приключения, фантастика
2024, США
0.0
Человек-муравей и Оса: Квантомания
боевик, приключения, комедия
2023, США
8.0
Мег 2: Бездна
фантастика, ужасы, боевик
2023, США / Китай
8.0
Годзилла против Конга
фантастика, боевик, драма
2021, США
7.0
Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный
2021, США
8.0
Любовь и монстры
комедия
2021, Россия
4.0
Охотники на троллей: Восстание титанов
боевик, приключения, анимация
2021, США
7.0
Охотник на монстров
фэнтези
2020, США / Германия / Япония / Китай
6.0
Годзилла 2: Король монстров
фантастика, боевик, приключения
2019, США
7.0
Мстители: Финал
боевик, фантастика
2019, США
8.0
Аванпост
фантастика, триллер
2019, Россия
5.0
Тихоокеанский рубеж 2
фантастика, боевик
2018, США
7.0
Человек-муравей и Оса
фантастика, боевик, приключения
2018, США
7.0
Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик
2018, США
7.0
Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения
2018, США
7.0
Джим Пуговка и машинист Лукас
фэнтези, приключения, семейный
2018, Германия
0.0
Смотрите за 1
Конг: Остров черепа
приключения, боевик, фэнтези
2017, США
7.0
Фантастическая четвёрка 2
фантастика, боевик
2017, США
0.0
Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика
2017, США
8.0
Чудо-юдо
анимация
2017, Россия
5.0
Смотрите за 1
Путешествие на Запад: Демоны
фэнтези, комедия, приключения
2017, Китай
5.0
Окча
драма, приключения, фантастика
2017, США / Южная Корея
7.0
Эспен в королевстве троллей
приключения
2017, Норвегия
6.0
Смотрите за 1
Я сражаюсь с великанами
фэнтези, драма
2017, США
7.0
Смотрите за 1
Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези
2016, США
8.0
Смотрите за 1
Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика
2016, США
7.0
Макс Стил
боевик, фантастика
2016, США
7.0
Смотрите онлайн
Первый Мститель: Противостояние
боевик, фантастика
2016, США
7.0
Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик
2016, США
7.0
Смотрите за 1
Большой и добрый великан
фэнтези, семейный
2016, США / Великобритания
6.0
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все
Боевик
Приключения
Фантастика
Ужасы
Комедия
Анимация
Семейный
Драма
Фэнтези
Триллер
Мелодрама
Мюзикл
Детектив
Страна
Все
США
Китай
Россия
Германия
Япония
Норвегия
Южная Корея
Великобритания
Испания
Новая Зеландия
Канада
Год
Все
1930-1939
2000-2009
2010-2019
2020-2023
Скрыть
Выбор редакции
7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители
Что смотреть на выходных: новый сериал Marvel и продолжение истории Кэрри Брэдшоу
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года
Related video
Отпуск превратится в ад: до какого числа нельзя ехать отдыхать, даже если билеты куплены
Будете кусать локти: на фото 55-летней Кабо в купальнике лучше не смотреть
Подруга Мороз закрутила роман с ее престарелым отцом: общее фото пары вызывает оторопь
Анна Ковальчук снималась вместе с дочерью, но заметили это не все: проверьте себя
Превратился в гору мышц: Демида из «Каникул в Мексике» не узнать спустя годы
Тест: на какое природное явление вы больше всего похожи?
Самая красивая бабушка Европы живет в России: вот чем потрясла иностранцев (фото)
«Я с изюминкой»: живущая в США мать Королевой готова на многое ради денег
Мужчины этих знаков Зодиака ненавидят романтику
Жена-колясочница останется без лекарств: Кузьмича из «Национальной охоты» лишили пенсии
Шесть банок меда и не только: 74-летний Карл III каждый день завтракает только этими продуктами
Сын вырос блеклой тенью Смолякова: зрители считают, что природа на парне отдохнула
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить