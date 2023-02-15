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The Marvels

Марвелы, 2023

2023 / США
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Жанр:
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера в мире 15 февраля 2023
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Ниа ДаКоста
Ниа ДаКоста
В ролях
Бри Ларсон
Бри Ларсон
Тейона Паррис
Тейона Паррис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Марвелы 2 постера
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«Сумасшедший»: Бри Ларсон охарактеризовала предстоящий сиквел «Капитана Марвел» Актриса в полном восторге, и у нее есть один любопытный секрет.
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22 февраля 2022 12:51
Постановщица «Марвелов» считает, что в щелчке Таноса в «Войне бесконечности» виноват Капитан Америка Стиву Роджерсу нужно было просто пожертвовать Вижном. 
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21 октября 2021 14:35
Компания Disney отложила релиз «Индианы Джонса 5», а также ряда ближайших фильмов Marvel Сообщается, что переносы связаны с производством лент, а не с кассовыми сборами последних релизов студии.
Написать
19 октября 2021 10:35
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