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Марвелы
The Marvels
Марвелы, 2023
2023 / США
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Год выпуска
2023
Премьера в мире
15 февраля 2023
Прокатчик
Disney Studios
Режиссер
Ниа ДаКоста
В ролях
Бри Ларсон
Тейона Паррис
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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«Сумасшедший»: Бри Ларсон охарактеризовала предстоящий сиквел «Капитана Марвел»
Актриса в полном восторге, и у нее есть один любопытный секрет.
Написать
22 февраля 2022 12:51
Постановщица «Марвелов» считает, что в щелчке Таноса в «Войне бесконечности» виноват Капитан Америка
Стиву Роджерсу нужно было просто пожертвовать Вижном.
Написать
21 октября 2021 14:35
Компания Disney отложила релиз «Индианы Джонса 5», а также ряда ближайших фильмов Marvel
Сообщается, что переносы связаны с производством лент, а не с кассовыми сборами последних релизов студии.
Написать
19 октября 2021 10:35
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