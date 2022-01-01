В каком порядке смотреть все фильмы про Человека-паука по хронологии

Впервые роль Человека-паука досталась Тоби Магуайру почти 20 лет назад. С тех пор комиксы адаптировали еще дважды. Персонажа сыграл Эндрю Гарфилд, а последнее воплощение супергероя принадлежит Тому Холланду. В роли Человека-паука он сначала появился в одной из частей «Первого мстителя», а затем получил собственные фильмы. Экранизации можно разделить на две части – связанные и не связанные с «Мстителями».

Человек-паук в исполнении Тоби Магуайра

На большой экран вышли три части франшизы с этим актером. В 2002 году свет увидел классический «Человек-паук». История знакомила нас с Питером Паркером и его превращением в популярного супергероя.

В начале фильма мы видим обычного школьника, который живет с тетей и дядей. Все меняет экскурсия, во время которой Питера кусает необычный паук. С его слюной подросток получает суперспособности. Он становится сильнее, выносливее и учится лазать по стенам.

Ему непросто будет принять собственное тело. Но еще сложнее – понять, какая ответственность приходит с силой. Ведь вокруг так много тех, кто попытается остановить новоявленного супергероя…

В 2004 экранизируют вторую часть трилогии – «Человек-паук 2». История начинается с неприятностей, с которыми постоянно сталкивается Питер. Ведь суперспособности никак не помогают в повседневной жизни. А тут еще и новый злодей появился. Доктор Осьминог попробует завершить свой зловещий эксперимент, а Человек-паук сделает все, чтобы его остановить.

Следующая часть франшизы («Человек-паук 3» – 2007) познакомит нас с Веномом. Симбиот вместе с Песочным человеком попробуют уничтожить Человека-паука. Питер поймет, что не сможет справиться в одиночку, и попросит помочь лучшего друга, который теперь стал врагом…

Человек-паук Эндрю Гарфилда

Перезапуск франшизы состоялся в 2012 году, когда на экраны вышел «Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Сюжет отличается от классического фильма. Например, здесь Питер влюблен не в Мэри Джейн, а в Гвен Стейси. Есть и множество других сюжетных различий. Неизменным остается общая линия – борьба супергероя со злодеями.

Вторая часть дилогии («Новый Человек-паук. Высокое напряжение») вышла в 2004 году. Фильм начинается с того, что от рук киллера погибают отец и мать Питера. Спустя годы их сын продолжает бороться за правое дело. В этой части Человеку-пауку предстоит бой с новыми злодеями, и новые потери…

Человек-паук Вселенной Марвел

Очередной перезапуск персонажа состоялся в 2016 году, когда на экраны вышел «Первый мститель: Противостояние». Роль досталась Тому Холланду. Он же появился во всех последних экранизациях комиксов Марвел. В «Первом мстителе» Питер Паркер входит в команду Железного человека, когда происходит его раскол с Капитаном Америка.

Следующий фильм, отдельно посвященный персонажу, выходит в 2017 году. «Человек-паук: Возвращение домой» – это история о том, как Питер возвращается к обычной жизни. Он все еще супергерой, но пока не готов быть одним из Мстителей. Поэтому с новыми врагами ему предстоит разобраться в одиночку…

После фильма, посвященного Человеку-пауку, герой появился еще в двух частях «Мстителей» – в «Войне бесконечности» (2018) и в «Финале» (2019).

В 2019-м вышел на экраны «Человек-паук: Вдали от дома», в котором продолжается история супергероя. В этот раз Питеру предстоит сразиться с Элементалями и справиться с болью после гибели Железного человека.