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Человек-муравей и Оса: Квантомания
Киноафиша Фильмы Человек-муравей и Оса: Квантомания
Ant-Man and the Wasp Quantumania

Человек-муравей и Оса: Квантомания, 2023

2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера в мире 28 июля 2023
Режиссер
Пейтон Рид
Пейтон Рид
В ролях
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Эванджелин Лилли
Эванджелин Лилли
Пол Радд
Пол Радд
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Кэтрин Ньютон
Кэтрин Ньютон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Человек-муравей и Оса: Квантомания 1 постер
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Билл Мюррей утверждает, что в «Человеке-муравье 3» он появится в роли злодея Но Marvel его причастность к ленте пока не комментирует. 
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10 января 2022 10:25
Режиссер Пейтон Рид сообщил об окончании съемок фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» Также постановщик опубликовал эффектный арт.
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24 ноября 2021 10:20
Билл Мюррей намекнул на свое появление в фильме Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания» Но повторять этот опыт он не планирует. 
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27 октября 2021 11:15
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