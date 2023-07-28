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Человек-муравей и Оса: Квантомания
Ant-Man and the Wasp Quantumania
Человек-муравей и Оса: Квантомания, 2023
2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Жанр:
боевик
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Год выпуска
2023
Премьера в мире
28 июля 2023
Режиссер
Пейтон Рид
В ролях
Мишель Пфайффер
Эванджелин Лилли
Пол Радд
Майкл Дуглас
Кэтрин Ньютон
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
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Билл Мюррей утверждает, что в «Человеке-муравье 3» он появится в роли злодея
Но Marvel его причастность к ленте пока не комментирует.
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10 января 2022 10:25
Режиссер Пейтон Рид сообщил об окончании съемок фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Также постановщик опубликовал эффектный арт.
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24 ноября 2021 10:20
Билл Мюррей намекнул на свое появление в фильме Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Но повторять этот опыт он не планирует.
Написать
27 октября 2021 11:15
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