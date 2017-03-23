Могучие рейнджеры, 2017

Все помнят легендарный подростковый сериал «Могучие рейнджеры», который транслировался в начале 90-х, а его многочисленные сезоны продолжают выходить и в настоящее время. Режиссёр «Континуума» Дин Израэлайт взял на себя ответственность воскресить самых первых героев сериала на большом экране. Известно, что роль злодейки Риты Репульсы сыграет Элизабет Бэнкс («Голодные игры», «Клиника»). А в знаменитых на весь мир Могучих рейнджеров перевоплотятся Наоми Скотт («Марсианин»), Бекки Г. («Империя»), АрДжей Сайлер («Я, Эрл и умирающая девушка»), Луди Лин («Охота на монстра») и дебютант Дакре Монтгомери.
Сюжет фильма «Могучие рейнджеры» расскажет о том, как пятеро обыкновенных подростков, Джейсон, Билл, Зак, Кимберли и Трини, становятся непобедимыми воинами, способными управлять гигантскими боевыми машинами, которые называются зордами. После долгого заточения в мир вновь проникла ужасная и могучая Рита Репульса, желающая захватить мир. И только Могучие рейнджеры герои могут её остановить и спасти родной Энджел Гроув от разрушения.
- Сценаристами картины стали Шуки Леви и Хаим Сабан, которые являются продюсерами и авторами оригинальных «Могучих рейнджеров», а также всех последующих сезонов
- В случае успеха фильма Lionsgate планирует выпустить в прокат от 5 до 7 сиквелов
- «Могучие рейнджеры» - это первый полнометражный фильм по сериалу после выхода картины «Турборейнджеры» 1997 года, а также третий по счёту
- Персонажи Зак и Трини впервые появятся в полнометражном фильме о «Могучих рейнджерах»
- Стефани Скотт и Анна-София Робб рассматривались на роль Кимберли
- Продюсеры отметили, что фильм вдохновлён трилогией Сэма Рейми «Человек-паук», а также культовой лентой «Клуб "Завтрак"»
- У актрисы Бекки Г., играющей Трини, карие глаза, однако в фильме она носит линзы оливкового цвета, как и Туи Транг, игравшая этого персонажа в оригинальных «Могучих рейнджерах»
- В фильме появится персонаж Альфа 5
По воле судьбы пять не похожих друг на друга подростков становятся обладателями высокотехнологичных боевых костюмов и суперспособностей. Вскоре им предстоит узнать, что над миром нависла угроза инопланетного вторжения и только в их силах защитить человечество.
Могучие рейнджеры — это своеобразная легенда сериалов и полнометражных картин. Начав свою историю в 1993 году,… Читать дальше…