Могучие рейнджеры, 2017

- Сценаристами картины стали Шуки Леви и Хаим Сабан, которые являются продюсерами и авторами оригинальных «Могучих рейнджеров», а также всех последующих сезонов

- В случае успеха фильма Lionsgate планирует выпустить в прокат от 5 до 7 сиквелов

- «Могучие рейнджеры» - это первый полнометражный фильм по сериалу после выхода картины «Турборейнджеры» 1997 года, а также третий по счёту

- Персонажи Зак и Трини впервые появятся в полнометражном фильме о «Могучих рейнджерах»

- Стефани Скотт и Анна-София Робб рассматривались на роль Кимберли

- Продюсеры отметили, что фильм вдохновлён трилогией Сэма Рейми «Человек-паук», а также культовой лентой «Клуб "Завтрак"»

- У актрисы Бекки Г., играющей Трини, карие глаза, однако в фильме она носит линзы оливкового цвета, как и Туи Транг, игравшая этого персонажа в оригинальных «Могучих рейнджерах»

- В фильме появится персонаж Альфа 5