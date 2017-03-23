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Могучие рейнджеры Могучие рейнджеры
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Могучие рейнджеры, 2017

2017 / США
6.8 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Все помнят легендарный подростковый сериал «Могучие рейнджеры», который транслировался в начале 90-х, а его многочисленные сезоны продолжают выходить и в настоящее время. Режиссёр «Континуума» Дин Израэлайт взял на себя ответственность воскресить самых первых героев сериала на большом экране. Известно, что роль злодейки Риты Репульсы сыграет Элизабет Бэнкс («Голодные игры», «Клиника»). А в знаменитых на весь мир Могучих рейнджеров перевоплотятся Наоми Скотт («Марсианин»), Бекки Г. («Империя»), АрДжей Сайлер («Я, Эрл и умирающая девушка»), Луди Лин («Охота на монстра») и дебютант Дакре Монтгомери.

Сюжет фильма «Могучие рейнджеры» расскажет о том, как пятеро обыкновенных подростков, Джейсон, Билл, Зак, Кимберли и Трини, становятся непобедимыми воинами, способными управлять гигантскими боевыми машинами, которые называются зордами. После долгого заточения в мир вновь проникла ужасная и могучая Рита Репульса, желающая захватить мир. И только Могучие рейнджеры герои могут её остановить и спасти родной Энджел Гроув от разрушения.

- Сценаристами картины стали Шуки Леви и Хаим Сабан, которые являются продюсерами и авторами оригинальных «Могучих рейнджеров», а также всех последующих сезонов

- В случае успеха фильма Lionsgate планирует выпустить в прокат от 5 до 7 сиквелов

- «Могучие рейнджеры» - это первый полнометражный фильм по сериалу после выхода картины «Турборейнджеры» 1997 года, а также третий по счёту

- Персонажи Зак и Трини впервые появятся в полнометражном фильме о «Могучих рейнджерах»

- Стефани Скотт и Анна-София Робб рассматривались на роль Кимберли

- Продюсеры отметили, что фильм вдохновлён трилогией Сэма Рейми «Человек-паук», а также культовой лентой «Клуб "Завтрак"»

- У актрисы Бекки Г., играющей Трини, карие глаза, однако в фильме она носит линзы оливкового цвета, как и Туи Транг, игравшая этого персонажа в оригинальных «Могучих рейнджерах»

- В фильме появится персонаж Альфа 5

По воле судьбы пять не похожих друг на друга подростков становятся обладателями высокотехнологичных боевых костюмов и суперспособностей. Вскоре им предстоит узнать, что над миром нависла угроза инопланетного вторжения и только в их силах защитить человечество.

6.8 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 марта 2017
Премьера онлайн 13 июня 2017
Премьера в мире 23 марта 2017
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Дин Израэлайт
Дин Израэлайт
В ролях
Наоми Скотт
Наоми Скотт
Дэйкер Монтгомери
Дэйкер Монтгомери
АрДжей Сайлер
АрДжей Сайлер
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Могучие рейнджеры 21 постер
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Спустя двадцать пять лет после старта одноименного сериала, на экраны возвращаются самые первые Могучие Рейнджеры, но уже в формате полнометражного фильма. Теперь это не пятеро взрослых людей, что притворяются подростками и воюют с огромными игрушечными монстрами на игрушечных зордах с пластиковыми пистолетами. Новые пауэр рейнджерс используют все богатство компьютерных технологий, визуальных спецэффектов и беззастенчиво отсылаются к множеству супергеройских историй, в числе которых…
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Тимур Сахапов 4 апреля 2017, 01:49
«Могучие Рейнджеры: Юные герои»
Могучие рейнджеры — это своеобразная легенда сериалов и полнометражных картин. Начав свою историю в 1993 году,… Читать дальше…
Ирина 23 марта 2017, 13:43
Очень классный! Прямо ностальгия!
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Создатель сериала «Мне это не нравится» займется киновселенной по «Могучим рейнджерам» Джонатан Энтвистл будет курировать кино и ТВ-проекты франшизы. 
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21 октября 2020 13:41
Слухи: в перезагрузке «Могучих рейнджеров» изменят пол и ориентацию героев Персонажи отправятся «Назад в будущее».
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10 марта 2020 11:06
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16 декабря 2019 17:31
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