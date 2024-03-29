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Человек-паук: Через вселенные 3
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Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Человек-паук: Через вселенные 3, 2023

2023 / Канада / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2023
Премьера в мире 29 марта 2024
Режиссер
Жоаким Дос Сантос
В ролях
Шамеик Мур
Шамеик Мур
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Человек-паук: Через вселенные 3 1 постер
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Студия Sony перенесла релиз «Человека-паука: Через вселенные 2» и объявила дату премьеры «Мадам Паутины» Вместе с тем стало известно, когда выйдет «Уравнитель 3».
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21 апреля 2022 10:08
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