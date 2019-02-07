Медный человек, 2019

Пронзительная мелодрама Эроса Пульелли рассказывает о необычном человеке, который воспринимает окружающий мир совершенно иначе. В центре сюжета мужчина-аутист по имени Ансельмо. С раннего детства главный герой сталкивался с несправедливостью. Однако мальчик верил, что его неизвестный отец является супергероем. И вот Ансельмо вырос, но так и остался верен детской мечте. Однажды он получает в подарок особенный костюм. С этого момента чудаковатый герой намерен самостоятельно воплотить самое заветное желание в реальность.
Ансельмо — особенный. Уже взрослый мужчина, он смотрит на мир глазами ребенка и до сих пор верит, что отец, который когда-то оставил его, — супергерой. Ансельмо живет своей детской мечтой и однажды понимает: пришло время самому исполнить ее. Вдохновляющая и очень трогательная история возвращает каждого во времена детства, когда мир был полон безграничных возможностей.