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Copperman

Медный человек, 2019

2019 / Италия
5.6 Оцените
13 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пронзительная мелодрама Эроса Пульелли рассказывает о необычном человеке, который воспринимает окружающий мир совершенно иначе. В центре сюжета мужчина-аутист по имени Ансельмо. С раннего детства главный герой сталкивался с несправедливостью. Однако мальчик верил, что его неизвестный отец является супергероем. И вот Ансельмо вырос, но так и остался верен детской мечте. Однажды он получает в подарок особенный костюм. С этого момента чудаковатый герой намерен самостоятельно воплотить самое заветное желание в реальность.

  • Оригинальное название итальянской драмы – «Copperman», а вот среди русскоязычной аудитории распространено название «Мой папа – супергерой».
  • Ключевого персонажа сыграл небезызвестный итальянец Лука Арджентеро. Он же исполнил главную роль в биографической кинокартине «Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры» 2019 года, снятой Хесусом Гарсесом Ламбертом.
  • Одним из продюсеров семейной киноленты является итальянец Гульельмо Маркетти, который работал над известной кинокомедией Ивана Сильвестрини «Давайте забудем об этом» (Come non detto), вышедшей в 2012 году.
  • Режиссер «Медного человека» является Тельцом по знаку зодиака, а также невероятно многогранной личностью. Эрос Пульелли известен как талантливый композитор, оператор, сценарист, киноактер и продюсер.

Ансельмо — особенный. Уже взрослый мужчина, он смотрит на мир глазами ребенка и до сих пор верит, что отец, который когда-то оставил его, — супергерой. Ансельмо живет своей детской мечтой и однажды понимает: пришло время самому исполнить ее. Вдохновляющая и очень трогательная история возвращает каждого во времена детства, когда мир был полон безграничных возможностей.

5.6 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 14 октября 2020
Премьера в мире 7 февраля 2019
Возраст 12+
Режиссер
Эрос Пульелли
В ролях
Лука Арджентеро
Лука Арджентеро
Галатея Ранци
Галатея Ранци
Антония Труппо
Антония Труппо
Томмазо Раньо
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Медный человек
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Кадры из фильма Все кадры
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