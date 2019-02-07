Медный человек, 2019

Ансельмо — особенный. Уже взрослый мужчина, он смотрит на мир глазами ребенка и до сих пор верит, что отец, который когда-то оставил его, — супергерой. Ансельмо живет своей детской мечтой и однажды понимает: пришло время самому исполнить ее. Вдохновляющая и очень трогательная история возвращает каждого во времена детства, когда мир был полон безграничных возможностей.