До финального свистка: 12 спортивных фильмов, которые мотивируют не сдаваться

10 июня состоится финал Лиги чемпионов УЕФА, где сыграют английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интернационале». Матч пройдет на стадионе «Ататюрка» в Стамбуле и начнется в 22:00 по московскому времени. А пока мы ждем, кто же станет чемпионом этого года, предлагаем вспомнить лучшие спортивные фильмы, которые мотивируют не сдаваться и упорно идти к своей цели.

Ремейк одноименного испанского фильма 2018 года с Вуди Харрельсоном в главной роли. Его герой — ассистент тренера по баскетболу Маркус Маракович, чей вспыльчивый характер нередко приносит ему неприятности. Повздорив с главным тренером, Маркус попадает в ДТП. Теперь по решению суда он должен отправиться на общественные работы, а именно — тренировать баскетбольную сборную для людей с особенностями развития.

Комедийная драма о том, как важно уметь находить точки соприкосновения и слышать друг друга.

Чемпионы

Адам Сэндлер в роли баскетбольного скаута Стэнли Шугермана, который переживает не лучший период своей жизни: его карьера клонится к закату, а потенциал кажется растраченным зря. Однажды Шугерман видит в Испании уличного баскетболиста Бо Круза, чье мастерство его восхищает, и решает сделать из самородка звезду НБА.

Роль Бо Круза исполнил испанский баскетболист Хуанчо Эрнангомес, в 2019 году завоевавший титул чемпиона мира.

Прорваться в НБА

Знакомый нам по сериалу « Во все тяжкие » АрДжей Митти исполнил роль целеустремленного парня Майка с легкой формой церебрального паралича, который мечтает стать профессиональным борцом. Несмотря на то что никто вокруг не воспринимает его цель всерьез, Майку удается обратиться на себя внимание школьного тренера в исполнении Терренса Ховарда , который решает дать ему шанс.

Сценарист Майкл Д. Коффи, который в юности также занимался борьбой, написал эту историю на основе собственного опыта.

Триумф

Бен Аффлек в роли бывшего баскетболиста Джека Каннингема, который после смерти единственного сына и расставания с женой пристрастился к алкоголю и пустил свою жизнь под откос. Шанс на спасение приходит неожиданно: Джек получается предложение стать тренером баскетбольной команды католической школы, в которой он когда-то учился.

Для режиссера фильма Гэвина О’Коннора это не первое обращение к спортивной тематике — в 2011 году он снял фильм « Воин » о смешанных единоборствах.

Вне игры

Финская драма о молодой женщине Яане, которая в свободное от работы время увлекается конным спортом. Однажды она попадает в серьезную аварию, травмы после которой несовместимы с занятием верховой ездой. Однако героиня решает во что бы то ни стало вернуться в седло.

Фильм снят на основе реальной истории финской спортсменки Яаны Кивимяки, которая нашла в себе силы вернуться в спорт после аварии и завоевала серебряную медаль чемпионата Европы и золотую медаль чемпионата Скандинавии по конному спорту.

Половинка меня

Мишель Пэйн — младшая дочь в многодетной семье тренера по конному спорту. С детства девочка грезила лошадьми и, повзрослев, решила, несмотря на все преграды, принять участие в конном турнире, который испокон веков считался престижным видом спорта и прерогативой богачей.

Фильм вдохновлен реальной историей наездницы Мишель Пэйн, ставшей первой женщиной, которая сумела выиграть Кубок Мельбурна.

В погоне за ветром

Биографическая драма о старте карьеры легендарного бразильского футболиста Пеле. Фильм расскажет о его жизни, начиная с детства, проведенного в бедных кварталах Сан-Паулу, и заканчивая легендарным чемпионатом мира 1958 года в Швеции, где Пеле произвел фурор.

Для исполнителя главной роли Кевина де Паула эта роль стала дебютом в кино.

Пеле: Рождение легенды

Основанная на реальных событиях история легкоатлета Джесси Оуэнса, афроамериканца, который принял участие в Олимпийских играх 1936 года, проходивших в нацистской Германии. Его упорство и целеустремленность стали примером стойкости и справедливости, а невероятные способности вызвали триумф и породили множество мифов.

Изначально главная роль должна была достаться Джону Бойега , но он отказался от участия в проекте из-за занятости в « Звездных войнах ». В результате роль Джесси Оуэнса сыграл Стефан Джеймс.

Сила воли

Крис Хемсворт и Даниэль Брюль в роли гонщиков «Формулы-1», которые в сезоне 1976 года поборются за титул чемпиона. В какой-то момент эта борьба действительно станет смертельной и будет грозить потерей не только карьеры, но и жизни.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о противостоянии австрийского гонщика Ники Лауды, к сезону 1976 года уже завоевавшего звание чемпиона мира, и англичанина Джеймса Ханта, только начинавшего свою карьеру.

Гонка

Брэд Питт в роли менеджера бейсбольного клуба «Окленд Атлетикс» Билли Бина, который из-за финансовых трудностей в клубе вынужден терять лучших игроков. Познакомившись с экономистом из Йеля, Бин решает попробовать предложенную им схему и полностью меняет принципы работы в клубе.

Фильм снят по биографической книге Майкла М. Льюиса «MoneyBall. Как математика изменила самую популярную спортивную лигу в мире».

Человек, который изменил все

Главный герой — живущий в Лос-Анджелесе мексиканец Сантьяго Муньес. Больше всего на свете он мечтает стать профессиональным футболистом. Когда Сантьяго знакомится с английским футболистом, тот обещает парню возможность присоединиться к клубу «Ньюкасл Юнайтед». Герой начинает копить деньги на поездку в Англию, однако его семья против этого.

«Гол!» — первая часть одноименной трилогии, последующие фильмы которой расскажут о спортивной карьере Сантьяго и его звездной болезни, а также о других молодых футболистах.

Гол!

Джесс — девушка из индийской семьи, живущей в Лондоне. Ее тайная страсть — футбол, и она мечтает о спортивной карьере. Семья не одобряет ее увлечений и планирует свадьбу Джесс, которой она совсем не рада. Однажды девушка знакомится с футболисткой Джулс, которая предлагает ей присоединиться к женскому спортивному клубу. Там она знакомится не только с остальными членами команды, но и с обаятельным тренером.

В 2010 году отредактированную версию «Играй, как Бекхэм» транслировали на северокорейском телевидении в рамках празднования десятой годовщины дипломатических отношений с Англией. Это первый западный фильм, который показали в Северной Корее.