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Фантастические боевики
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Фантастические боевики

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Бладшот
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6.0
боевик, фантастика
2020, США
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
6.0
фантастика, боевик, триллер
2020, США
Годзилла 2: Король монстров
Годзилла 2: Король монстров
7.0
фантастика, боевик, приключения
2019, США
Мстители: Финал
Мстители: Финал
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8.0
боевик, фантастика
2019, США
Соник в кино
Соник в кино
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8.0
фэнтези
2019, США
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
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8.0
боевик, фантастика
2018, США
Аквамен
Аквамен
8.0
фантастика, приключения, боевик
2018, США
Бамблби
Бамблби
8.0
фантастика, боевик
2018, США
Веном
Веном
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8.0
фантастика, боевик, триллер
2018, США
Апгрейд
Апгрейд
8.0
фантастика, боевик, триллер
2018, Австралия
Геошторм
Геошторм
6.0
боевик, фантастика, триллер
2017, США
Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк
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8.0
фэнтези, драма, боевик
2017, США
Чудо-женщина
Чудо-женщина
7.0
боевик, приключения, фантастика
2017, США
Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой
7.0
боевик, фантастика, приключения
2017, США
Валериан и город тысячи планет
Валериан и город тысячи планет
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8.0
фантастика, боевик, приключения
2017, Франция
Макс Стил
Макс Стил
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7.0
боевик, фантастика
2016, США
Доктор Стрэндж
Доктор Стрэндж
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8.0
фэнтези, приключения
2016, США
Отряд самоубийц
Отряд самоубийц
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, фантастика
2016, США
Преступник
Преступник
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6.0
криминал, детектив, триллер, боевик, драма
2016, Великобритания / США
Пандемия
Пандемия
4.0
ужасы, фантастика, боевик, триллер
2016, США
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Динамичный сюжет, захватывающее развитие событий и персонажи с невероятными способностями – отличительные черты жанра фантастического боевика.

Пять самых захватывающих фантастических боевиков

Характерный типаж актеров, остросюжетное повествование и живописные визуальные эффекты делают фантастические боевики фильмами, от которых невозможно оторваться. Пусть сюжет иногда типичен, но монтаж и работа съемочной группы создают привлекательную картинку, на которую приятно и интересно смотреть, переживая за персонажей и вместе с ними проходя череду приключений.

«План побега», 2013

Основной актерский состав этого фильма – знаменитая старая гвардия: Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер. Рэй Бреслин – настоящий профессионал в сфере систем безопасности. Однажды его подставляют и отправляют за решетку. Он находится в тюрьме, откуда еще никому не удавалось сбежать: ведь именно Рэй когда-то разрабатывал защиту места для заключенных. Теперь Бреслину предстоит обойти в мастерстве самого себя, чтобы взломать сложную схему, гарантирующую безопасность, и оказаться на свободе.

У мужчины есть огромный стимул выбраться из супертюрьмы – ему нужно найти человека, который обеспечил ему место на нарах, и отомстить ему.

«Исходный код», 2011

Вторая режиссерская работа сына Дэвида Боуи – Данкана Джонса. Главный персонаж, Шон Фентресс, – обыкновенный пассажир поезда, в котором произошел взрыв. Первый этап теракта уже случился, и изменить ничего нельзя, но вскоре должен произойти второй, более мощный, который унесет множество жизней в многомиллионном городе. Последние восемь минут Шона – единственная возможность избежать трагедии. Капитан Колтер Стивенс знает, что с помощью уникальной программы может попасть в тело Фентресса и бесконечно проживать секунды до срабатывания бомбы, чтобы найти в толпе террориста.

Выполняя нелегкую миссию, капитан обнаруживает, что его руководство умолчало о многих важных нюансах.

«Пандемия», 2016

Фильм снят от первого лица и рассказывает о мире в недалеком будущем. Землю поразил неизвестный вирус, превративший большинство людей в кровожадных психопатов и сделавший оставшихся запуганными и очерствевшими. Ни власти, ни военные подразделения не успели ничего сделать и теперь просто спрятались в безопасных бункерах, оставив население наедине со страшной болезнью и ее последствиями.

На плечи доктора Лорен и ее команды ложится практически невозможная миссия: найти эффективную вакцину и спасти тех, кто еще не успел заразиться.

«Люси», 2014

Персонаж Скарлетт Йоханссон, девушка Люси, соглашается выполнить просьбу своего парня – отдать странный чемодан мистеру Чену. В кейсе находится наркотик нового поколения, который заставляет человеческий мозг работать со 100%-ной продуктивностью. В ходе непредвиденных событий и путаницы героиня случайно получает огромную дозу суперпрепарата, что дает ей невероятные способности. Теперь Люси может видеть сквозь препятствия и перемещаться сквозь время и пространство.

Миниатюрная девушка становится серьезной опасностью для всего человечества, и нельзя позволить ей навредить людям.

«Сквозь снег», 2013

Земля в недалеком будущем перенесла колоссальную техногенную катастрофу и превратилась в снежную пустыню без признаков жизни, а оставшиеся люди живут в огромном поезде, мчащемся по кругосветному маршруту. Состав разделен на классы: в первых вагонах – элита общества, в хвосте – нищие, находящиеся под постоянным контролем. У бедняков нет нормальной пищи, одежды, а жизнь тяжела и беспросветна.

Но среди них есть бунтари, которые готовы добраться до первых классов и побороться за смену порядков.

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