О конкуренции DC и Marvel не знает только ленивый. Практически в одно время зародились эти два бренда и соперничают уже несколько десятков лет. И хотя у них есть схожие по способностям герои, миры DC и Marvel имеют совершенно разные тональности. Фильмы по комиксам DC — это мрачные вселенные с героями в темных, а не ярких лосинах, да еще и со стальными бронями. Аквамен в фильмах DC — настоящий брутал, пьющий виски, а фильм «Хранители» настолько мрачен, что мало кто догадывается о его комиксном происхождении.

У Киноафиши есть любимые герои в обеих вселенных, поэтому мы не встаем ни на чью сторону, а только призываем смотреть фильмы по разным комиксам, которые мы заботливо для вас собрали.

«Джокер», «Харли Квинн», «Отряд самоубийц» — для тех, кому наскучил бойскаут Супермен. Но если что, то «Человек из стали», «Лига Справедливости», «Чудо-женщина» и прочие напомнят, как можно эпично спасти мир от злодеев.

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