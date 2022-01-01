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Фильмы по комиксам DC
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Фильмы по комиксам DC

Все 13 Онлайн
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Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
6.0
фантастика, боевик, триллер
2020, США
Шазам!
Шазам!
7.0
фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
Джокер
Джокер
8.0
криминал, драма
2019, США
Аквамен
Аквамен
8.0
фантастика, приключения, боевик
2018, США
Чудо-женщина
Чудо-женщина
7.0
боевик, приключения, фантастика
2017, США
Лига справедливости
Лига справедливости
7.0
фантастика, приключения, боевик, фэнтези
2017, США
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
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6.0
приключения, фантастика, боевик, фэнтези
2016, США
Отряд самоубийц
Отряд самоубийц
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7.0
боевик, фантастика
2016, США
Человек из стали
Человек из стали
7.0
фантастика, фэнтези, приключения, боевик
2013, США
РЭД 2
РЭД 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, комедия, триллер
2013, США
Темный рыцарь: Возрождение легенды
Темный рыцарь: Возрождение легенды
7.0
драма, триллер, боевик
2012, США / Великобритания
РЭД
РЭД
8.0
комедия, боевик
2010, США
Темный рыцарь
Темный рыцарь
8.0
драма, мистика, триллер, боевик
2008, США
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О конкуренции DC и Marvel не знает только ленивый. Практически в одно время зародились эти два бренда и соперничают уже несколько десятков лет. И хотя у них есть схожие по способностям герои, миры DC и Marvel имеют совершенно разные тональности. Фильмы по комиксам DC — это мрачные вселенные с героями в темных, а не ярких лосинах, да еще и со стальными бронями. Аквамен в фильмах DC — настоящий брутал, пьющий виски, а фильм «Хранители» настолько мрачен, что мало кто догадывается о его комиксном происхождении.

У Киноафиши есть любимые герои в обеих вселенных, поэтому мы не встаем ни на чью сторону, а только призываем смотреть фильмы по разным комиксам, которые мы заботливо для вас собрали.

«Джокер», «Харли Квинн», «Отряд самоубийц» — для тех, кому наскучил бойскаут Супермен. Но если что, то «Человек из стали», «Лига Справедливости», «Чудо-женщина» и прочие напомнят, как можно эпично спасти мир от злодеев.

На портале Киноафиша вы можете смотреть фильмы по комиксам DC в хорошем качестве.

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