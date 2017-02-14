Защитники, 2017

- «Защитники» выходят в прокат практически сразу после ещё одного его масштабного экшена Сарика Андреасяна «Землетрясение»

- Сценарий к фильму написал уже сотрудничавший с Андреасяном на съёмках «Мафии» Андрей Гаврилов («Голоса большой страны»)

- «Защитники», не успев ещё выйти в прокат, уже планируются, как серия фильмов с постепенным внедрением новых героев и расширением вселенной

- Сарик Андреасян задумал «Защитников» ещё в 2013 году

- В 2015 году «Защитники» стали одним из 23 проектов, которым была оказана финансовая поддержка государства

- Китайская прокатная компания Turbo Films заключила контракт на выпуск картины в Китае под импортной квотой

- Главные герои картины: Арсус - человек, способный превращаться в медведя; Хан, который управляет несколькими видами холодного оружия; Лер, управляющий почвой и камнями; Ксения - может становится невидимой и хорошо варит борщ

- В открытом кастинге «Защитников» приняло участие 500 человек

- Изначально персонажу Хану по сюжету должно было быть 42 года, однако авторы изменили его возраст на 28 лет, так как их очень впечатлил актёр Санжар Мади, который был младше

- Планировалось, что фильм будет длится 162 минуты

- Когда вышел первый тизер-трейлер к «Защитникам», он установил рекорд просмотров для российского кино. Его посмотрело свыше 7 миллионов пользователей интернета за 2 недели

- Более 80% фильма снято с использованием компьютерной графики

- Съёмки на натуре прошли в Москве, Подмосковье, Армении и Крыму

- О фильме написано рекордное количество зарубежных рецензий в истории отечественного проката - свыше 350, включая Guardians, THR и Verity