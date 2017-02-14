Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Защитники Защитники
Киноафиша Фильмы Защитники

Защитники, 2017

2017 / Россия
7.4 Оцените
325 голосов Рейтинг IMDb: 4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Мода на супергеройские блокбастеры распространилась по всему земному шару за последние несколько лет. Известный отечественный режиссёр Сарик Андреасян («Мафия: Игра на выживание», «Беременный») выпускает российский фильм на ту же тематику. В главных ролях снялись такие актёры, как Антон Пампушный («Экипаж», «Невская битва»), Санжар Мадиев («Ход конём»), Алина Ланина («Кухня»), Валерия Шкирандо («Батальонъ») и пока ещё не успевшие особо проявить себя Станислав Ширин и Себастьян Сисак.

В центре сюжета фильма «Защитники» команда советских супергероев, которая сформировалась в годы Холодной войны из представителей различных национальностей СССР. Среди них сибирский силач Арсус, повелитель ветра и боевых искусств Хан, каменный Лер и подчинившая себе воду Ксения. И когда над страной нависла угроза, они вступают в борьбу. Что же из этого получилось, вы увидите уже в феврале 2017 года.

- «Защитники» выходят в прокат практически сразу после ещё одного его масштабного экшена Сарика Андреасяна «Землетрясение»

- Сценарий к фильму написал уже сотрудничавший с Андреасяном на съёмках «Мафии» Андрей Гаврилов («Голоса большой страны»)

- «Защитники», не успев ещё выйти в прокат, уже планируются, как серия фильмов с постепенным внедрением новых героев и расширением вселенной

- Сарик Андреасян задумал «Защитников» ещё в 2013 году

- В 2015 году «Защитники» стали одним из 23 проектов, которым была оказана финансовая поддержка государства

- Китайская прокатная компания Turbo Films заключила контракт на выпуск картины в Китае под импортной квотой

- Главные герои картины: Арсус - человек, способный превращаться в медведя; Хан, который управляет несколькими видами холодного оружия; Лер, управляющий почвой и камнями; Ксения - может становится невидимой и хорошо варит борщ

- В открытом кастинге «Защитников» приняло участие 500 человек

- Изначально персонажу Хану по сюжету должно было быть 42 года, однако авторы изменили его возраст на 28 лет, так как их очень впечатлил актёр Санжар Мади, который был младше

- Планировалось, что фильм будет длится 162 минуты

- Когда вышел первый тизер-трейлер к «Защитникам», он установил рекорд просмотров для российского кино. Его посмотрело свыше 7 миллионов пользователей интернета за 2 недели

- Более 80% фильма снято с использованием компьютерной графики

- Съёмки на натуре прошли в Москве, Подмосковье, Армении и Крыму 

- О фильме написано рекордное количество зарубежных рецензий в истории отечественного проката - свыше 350, включая Guardians, THR и Verity

Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.

7.4 Оцените
325 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 февраля 2017
Премьера онлайн 24 июля 2017
Премьера в мире 14 февраля 2017
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян
В ролях
Антон Пампушный
Антон Пампушный
Санжар Мади
Санжар Мади
Себастьян Сисак
Себастьян Сисак
Станислав Ширин
Станислав Ширин
Валерия Шкирандо
Валерия Шкирандо
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Избранные
Избранные (2017)
0
Мстители
Мстители (2012)
8.169354
Фильм находится в подборках
Фильмы про супергероев Фильмы про супергероев
Фильмы про боевые искусства Фильмы про боевые искусства
Русские фильмы фэнтези Русские фильмы фэнтези
Постер фильма Защитники 8 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Защитники смотреть онлайн

Защитники
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Мстители
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Нам нужны свои Бэтмены и Супермены!» – заявил как-то Сарик Андреасян, после чего снял историю про сверхлюдей, генетически измененных еще в сороковых годах прошлого века добровольно и не очень. «Защитники» - первый российский фильм про супергероев, пионер будущей франшизы. Режиссер уже приступил к работе над сиквелом, вдохновившись откликами за рубежом. Следующая часть планируется в сотрудничестве с китайскими коллегами, что обещает присоединение к четверке…
Читать
Daniil Gudzhev 26 февраля 2017, 03:59
Боже мой... это такая редкостная гадость! Хуже этого фильма я наверно ничего в своей жизни не видел. Музыка вообще не в тему, диалоги никакие, ну… Читать дальше…
Александр Снегирев 26 февраля 2017, 21:55
Худший фильм из тех, что я смотрел за деньги. От начала и до конца мрак. Единственное, что держало в зале, ждали пока отдадут машину из сервиса. Не тратьте время.
Отзывы Написать
325 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Я не доглядел»: Сарик Андреасян признал «Защитников» неудачным фильмом Вдобавок режиссер назвал российские награды вроде «Кинотавра» пылью и оскорбил Дудя.
Написать
13 ноября 2019 12:30
«Защитники» лидируют в зарубежном прокате среди российских фильмов Фонд кино собрал совокупные данные по прокату российских фильмов за рубежом, сообщают «Ведомости». Среди отечественных фильмов, вышедших в прокат вне России, самую большую сумму удалось
Написать
2 марта 2018 03:41
«Защитники» возглавили список худших отечественных фильмов Первая серьезная попытка российских производителей фильмов снять блокбастер про супергероев провалилась с треском. Фильм «Защитники» Сарика Андреасяна возглавил список худших
Написать
1 декабря 2017 15:40
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
финальный трейлер
Финальный трейлер
Елена Темникова feat ST – Сумасшедший русский (OST Защитники)
Елена Темникова feat ST – Сумасшедший русский (OST Защитники)
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Приложение киноафиши