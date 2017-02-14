Защитники, 2017

Мода на супергеройские блокбастеры распространилась по всему земному шару за последние несколько лет. Известный отечественный режиссёр Сарик Андреасян («Мафия: Игра на выживание», «Беременный») выпускает российский фильм на ту же тематику. В главных ролях снялись такие актёры, как Антон Пампушный («Экипаж», «Невская битва»), Санжар Мадиев («Ход конём»), Алина Ланина («Кухня»), Валерия Шкирандо («Батальонъ») и пока ещё не успевшие особо проявить себя Станислав Ширин и Себастьян Сисак.
В центре сюжета фильма «Защитники» команда советских супергероев, которая сформировалась в годы Холодной войны из представителей различных национальностей СССР. Среди них сибирский силач Арсус, повелитель ветра и боевых искусств Хан, каменный Лер и подчинившая себе воду Ксения. И когда над страной нависла угроза, они вступают в борьбу. Что же из этого получилось, вы увидите уже в феврале 2017 года.
- «Защитники» выходят в прокат практически сразу после ещё одного его масштабного экшена Сарика Андреасяна «Землетрясение»
- Сценарий к фильму написал уже сотрудничавший с Андреасяном на съёмках «Мафии» Андрей Гаврилов («Голоса большой страны»)
- «Защитники», не успев ещё выйти в прокат, уже планируются, как серия фильмов с постепенным внедрением новых героев и расширением вселенной
- Сарик Андреасян задумал «Защитников» ещё в 2013 году
- В 2015 году «Защитники» стали одним из 23 проектов, которым была оказана финансовая поддержка государства
- Китайская прокатная компания Turbo Films заключила контракт на выпуск картины в Китае под импортной квотой
- Главные герои картины: Арсус - человек, способный превращаться в медведя; Хан, который управляет несколькими видами холодного оружия; Лер, управляющий почвой и камнями; Ксения - может становится невидимой и хорошо варит борщ
- В открытом кастинге «Защитников» приняло участие 500 человек
- Изначально персонажу Хану по сюжету должно было быть 42 года, однако авторы изменили его возраст на 28 лет, так как их очень впечатлил актёр Санжар Мади, который был младше
- Планировалось, что фильм будет длится 162 минуты
- Когда вышел первый тизер-трейлер к «Защитникам», он установил рекорд просмотров для российского кино. Его посмотрело свыше 7 миллионов пользователей интернета за 2 недели
- Более 80% фильма снято с использованием компьютерной графики
- Съёмки на натуре прошли в Москве, Подмосковье, Армении и Крыму
- О фильме написано рекордное количество зарубежных рецензий в истории отечественного проката - свыше 350, включая Guardians, THR и Verity
Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.