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Лучшие блокбастеры
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Лучшие блокбастеры

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Капитан Марвел
Капитан Марвел
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7.0
приключения, фэнтези, боевик
2019, США
Мстители: Финал
Мстители: Финал
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8.0
боевик, фантастика
2019, США
Гемини
Гемини
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, драма, фантастика
2019, США
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, фантастика
2018, США
Аквамен
Аквамен
8.0
фантастика, приключения, боевик
2018, США
Черная Пантера
Черная Пантера
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, боевик, фантастика
2018, США
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, приключения, боевик
2018, США
Миссия невыполнима: Последствия
Миссия невыполнима: Последствия
7.0
боевик, триллер, приключения
2018, США
Мир Юрского периода 2
Мир Юрского периода 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
фантастика, боевик, приключения
2018, США
Дэдпул 2
Дэдпул 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, приключения, комедия, фантастика
2018, США
Веном
Веном
Смотреть за 1 рубль
8.0
фантастика, боевик, триллер
2018, США
Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк
Смотреть за 1 рубль
8.0
фэнтези, драма, боевик
2017, США
Чудо-женщина
Чудо-женщина
7.0
боевик, приключения, фантастика
2017, США
Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, фантастика
2017, США
Звёздные Войны: Последние джедаи
Звёздные Войны: Последние джедаи
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, фантастика, приключения
2017, США
Дэдпул
Дэдпул
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, фантастика, боевик
2016, США / Канада
Джейсон Борн
Джейсон Борн
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, боевик
2016, США
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2016, США
Мстители: Эра Альтрона
Мстители: Эра Альтрона
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, приключения, фантастика
2015, США
Мир Юрского периода
Мир Юрского периода
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер, приключения, фантастика
2015, США
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Зрелищность — вот чем руководствуются создатели блокбастеров. Возьмите огромные бюджеты, актерские составы с десятками суперзвезд, довольно простой сюжет, взрывы и графику — и получится типичный голливудский высокобюджетный фильм.

В простоте таких фильмов и заключается их главная прелесть. Высокоинтеллектуальное артхаусное кино, конечно, по-своему хорошо, но требует много внимания и вдумчивости. А вот если вам хочется расслабиться и посмотреть просто зрелищный фильм, то блокбастер, как минимум, впечатлит своим размахом.

Большая часть блокбастеров — либо сиквелы (триквелы и т.д.), либо очередной ремейк. Это закономерность голливудского кино: массовый зритель всегда предпочтет то, с чем он уже знаком. Именно поэтому это тот случай, когда факт того, что вы отвлеклись от просмотра, не вынудит вас перематывать обратно: либо вы уже видели оригинальную версию фильма, либо финал и так предсказуем — хорошие ребята всегда победят.

На портале Киноафиша вы можете смотреть лучшие блокбастеры в хорошем качестве.

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