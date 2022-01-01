Зрелищность — вот чем руководствуются создатели блокбастеров. Возьмите огромные бюджеты, актерские составы с десятками суперзвезд, довольно простой сюжет, взрывы и графику — и получится типичный голливудский высокобюджетный фильм.

В простоте таких фильмов и заключается их главная прелесть. Высокоинтеллектуальное артхаусное кино, конечно, по-своему хорошо, но требует много внимания и вдумчивости. А вот если вам хочется расслабиться и посмотреть просто зрелищный фильм, то блокбастер, как минимум, впечатлит своим размахом.

Большая часть блокбастеров — либо сиквелы (триквелы и т.д.), либо очередной ремейк. Это закономерность голливудского кино: массовый зритель всегда предпочтет то, с чем он уже знаком. Именно поэтому это тот случай, когда факт того, что вы отвлеклись от просмотра, не вынудит вас перематывать обратно: либо вы уже видели оригинальную версию фильма, либо финал и так предсказуем — хорошие ребята всегда победят.

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