Хороший фильм – не обязательно дорогой. Есть достаточно много представителей авангардного кинематографа, достойных внимания. Но крупные финансовые вливания в проект делают его более качественным: ведь от бюджета зависит очень многое – от используемой аппаратуры до актерского состава.

Пять высокобюджетных фильмов, которые должен посмотреть каждый хотя бы раз в жизни

Высокотехнологичные декорации, потрясающие спецэффекты, талантливые актеры и качественный монтаж – то, что отличает высокобюджетный фильм от других. Смотреть на тщательно созданный шедевр, над которым трудилась команда настоящих профессионалов, – одно удовольствие.

Бамблби

В 1987 году Бамблби прибывает на Землю, чтобы выполнить миссию мировой значимости, но ему наносят сильные повреждения, из-за которых он теряет память. Его укрытием становится свалка автомобилей в калифорнийской глубинке. Здесь трансформера находит Чарли – проблемная девушка-подросток. Она неплохо разбирается в автомобилях и забирает никому не нужный фольксваген, в котором успели поселиться осы, себе.

В процессе работы над восстановлением машины она начинает понимать, что перед ней совсем не бездушный механизм.

Веном

Эдди Брок – принципиальный и дерзкий репортер, который выбрал объектом для своей критики Карлтона Дрейка, главу огромной корпорации по биоинженерии. Он обвиняет могущественного бизнесмена в секретных экспериментах, смертельно опасных для подопытных людей. Общество не прощает Эдди нападок на ученого: его лишают работы, невеста возвращает ему кольцо, а друзья отворачиваются от журналиста. Но однажды главному герою выпадает шанс доказать свою правоту: он проникает в лабораторию Дрейка, где находит подтверждение своих слов и пришельца-симбиота.

Существо захватывает тело Брока, делая его невероятно сильным и практически неуязвимым.

Чудо-женщина

Остров Фемискира населен амазонками – воинственными женщинами, которые всегда готовы броситься в сражение. Диана – принцесса этого народа, юная девушка, которая только начинает обучение искусству битвы. Однажды над островом появляются вражеские самолеты, и между амазонками и солдатами разгорается жестокое сражение. Диана шокирована новостью о том, что в мире уже который год идет война, уносящая жизни невинных людей. Она спасает шпиона, который за сохранение своей жизни обещает выполнить ее просьбу: отвезти в мир, где царит горе несправедливости.

Наивная Диана берет с собой талисманы силы и собирается спасти мир.

Начало

Шпионаж в мире будущего развивается до такой степени, что агенты могут получать нужную информацию прямо из человеческого мозга, пока обладатель спит. Кобб – один из лучших в этом деле. Он объявлен в международный розыск за убийство супруги, и путь в Америку, к своим детям, для него закрыт. Когда Сайто предлагает ему сделку – выполнить задание в обмен на закрытое дело, Кобб моментально соглашается и собирает лучшую команду по извлечению информации. Но Сайто нужен обратный результат – не получить, а внедрить сведения в мозг человека.

Все единогласно утверждают, что это невозможно, но Кобб знает, что это не так: ведь однажды он сделал это со своей женой.

Великий Гэтсби

Действия происходят в 20-х годах прошлого века. Ник Каррауэй – начинающий писатель, который переезжает со Среднего Запада в Нью-Йорк. Здесь он живет неподалеку от дома Джея Гэтсби – таинственного миллионера, который славится бурными вечеринками и умением красиво тратить свои несметные богатства. На другом берегу бухты живет Дэйзи, кузина Ника, и ее супруг, Том Бьюкенен.