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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Италия

Рейтинг итальянских фильмов

Малена
1 Малена
военный, драма, мелодрама 2000, Италия / США
8.2
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Лучшее предложение
2 Лучшее предложение
мелодрама, драма 2013, Италия
8.2
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Однажды в Америке
3 Однажды в Америке
драма 1983, США / Италия
7.9
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Зорро
4 Зорро
комедия, семейный, вестерн, приключения 1975, Франция / Италия
7.9
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Банды Нью-Йорка
5 Банды Нью-Йорка
драма, исторический 2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.9
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Сибирский цирюльник
6 Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама 1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
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Идеальные незнакомцы
7 Идеальные незнакомцы
драма, комедия 2016, Италия
7.8
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Грех
8 Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.7
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Прости за любовь
9 Прости за любовь
мелодрама 2008, Италия
7.7
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Мечтатели
10 Мечтатели
эротика, драма 2003, Франция / Великобритания / Италия
7.5
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Молодость
11 Молодость
драма 2015, Италия / Франция / Швейцария / Великобритания
7.4
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Гнездо жаворонка
12 Гнездо жаворонка
драма 2007, Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
7.4
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Меланхолия
13 Меланхолия
фантастика, драма 2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.4
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Любовь прет-а-порте
14 Любовь прет-а-порте
комедия 2016, Россия / Италия
7.4
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Антихрист
15 Антихрист
ужасы, драма 2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
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Прости, хочу на тебе жениться
16 Прости, хочу на тебе жениться
драма, мелодрама, комедия 2010, Италия
7.4
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Астерикс и Обеликс против Цезаря
17 Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.3
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Римские приключения
18 Римские приключения
комедия 2012, США / Италия / Испания
7.2
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Одержимая
19 Одержимая
триллер, ужасы 2010, США / Италия
7.1
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Великая красота
20 Великая красота
комедия, драма 2013, Италия / Франция
6.6
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После пробуждения
21 После пробуждения
драма 2021, Италия
6.6
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Клаустрофобы. Начало
22 Клаустрофобы. Начало
ужасы 2022, Италия / Франция
5.4
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Космополис
23 Космополис
драма 2012, Канада / Франция / Италия / Португалия
5.2
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