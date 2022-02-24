«Клаустрофобы. Начало»: Рецензия Киноафиши

В древнеримской пещере, посвященной божеству Сораносу, нацистское командование, руководившее армиями в Италии, устроило себе надежный бункер, уходящий тоннелями глубоко в гору. В конце войны освободившие Италию американские войска добрались и до бункера, не оставив никого в живых. Много лет спустя шестеро любителей ролевых игр организовывают здесь же игру, воплощающую альтернативное развитие истории — американцы сбросили атомную бомбу на Германию, а немцы ответили тем же. Остатки выживших сохранили верность расистским идеалам и укрылись в бункере, где проводят дни, имитируя евгенические эксперименты и тому подобное.

У каждого из шести главных героев — кроме них, в игре в качестве массовки участвуют еще несколько десятков человек — своя роль в этой постановке. Лора (Гайя Уайсс) изображает помощницу ученого, Грегорио (Лоренцо Рикельми) – инакомыслящего исследователя, которого бросают в «газовую камеру», Андрей (Тудор Истодор) – нацистского генерала, Маркус (Макита Самба) – диктора местного радио, Ясмин (Амина Смэйл) – одну из матерей нового рейха, а Робин (Фелисе Янкель)... кажется, радиста. Ах, да — незадолго до начала событий в бункер по приглашению Лоры прибывает новичок — ее двоюродный брат Гарри (Марк Райдер). Все они, за исключением Гарри, давно знакомы друг с другом и участвовали в нескольких играх. У Лоры с Грегорио и вовсе случается роман, и она ждет от него ребенка. Для остальных это остается тайной.

Клаустрофобы. Начало

Игра близится к финалу, и тут начинают происходить загадочные события — Лоре снится странный сон, в котором похожая на нее женщина без лица укачивает ребенка в коляске, а любитель всяких проделок Грегорио таинственно исчезает, оставляя Лоре многозначительное послание. Двери бункера закрываются и начинается настоящая игра.

Nota bene! Фильм не является частью, приквелом, сиквелом или триквелом дилогии «Клаустрофобы». Это вполне оригинальная история со своим сеттингом. Место злой корпорации здесь занимает мистический элемент, поддерживаемый длинными темными тоннелями, по которым плавно движется камера, неверными тенями, в которых видятся призраки умерших когда-то нацистов, тресками и шепотами, заполняющими пустоты коридоров, тянущихся в самое чрево горы.

Клаустрофобы. Начало

Кстати, божество Соранус и посвященная ему гора действительно существовали. «Богослужения» происходили на горе Соракта, а сам Соранус имел этрусское происхождение и ассоциировался с Аполлоном и, что более важно, для истории, рассказанной в фильме, с Диспатером — древнеримским богом подземного мира.

Фильм, вероятно, понравится любителям несложных историй, которые рассказывают у костра: «В одной темной-претемной пещере…»