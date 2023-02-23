Зорро, 1975

Действие фильма происходит в одной из южноамериканских провинций. На глазах у испанца Диего трое наемных убийц убивают его давнего друга Мигеля, который должен был стать губернатором города Нуэва Арагона. Диего обещает истекающему кровью Мигелю, что он отомстит за его смерть, но не путем насилия. Облачившись в черный плащ, шляпу и маску он превращается в неуловимого Зорро, устраивающего погрязшим в роскоши, нечестным богатеям и солдатам Уэрты «партизанские» вылазки на площадях, базарах и каторгах Нуэва Арагоны.