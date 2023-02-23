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Зорро Зорро
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Zorro

Зорро, 1975

1975 / Франция / Италия
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24 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Действие фильма происходит в одной из южноамериканских провинций. На глазах у испанца Диего трое наемных убийц убивают его давнего друга Мигеля, который должен был стать губернатором города Нуэва Арагона. Диего обещает истекающему кровью Мигелю, что он отомстит за его смерть, но не путем насилия. Облачившись в черный плащ, шляпу и маску он превращается в неуловимого Зорро, устраивающего погрязшим в роскоши, нечестным богатеям и солдатам Уэрты «партизанские» вылазки на площадях, базарах и каторгах Нуэва Арагоны.

7.9 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 6 марта 1975
Возраст 16+
Режиссер
Дуччо Тессари
В ролях
Ален Делон
Ален Делон
Оттавия Пикколо
Энцо Черузико
Мусташ
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зорро 2 постера
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Зорро

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 18:36
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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