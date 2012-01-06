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The Devil Inside

Одержимая, 2010

2010 / США / Италия
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29 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодая американка по имени Изабелла собирается снять документальный фильм, чтобы понять, что случилось с ее матерью, убившей трех священнослужителей. Она не была осуждена по причине невменяемости и была отправлена в психиатрическую больницу в Италии. Там Изабелла встречается с некоторыми священниками, которые объясняют ей, что причина такого состояния ее матери может быть не медицинской, а сверхчеловеческой: женщина одержима, но они не могут это доказать, а церковь запрещает проводить экзорцизм без неопровержимых доказательств одержимости. В попытке собрать улики, Изабелла начинает съемку, рискуя своей жизнью… 

  • История фильма началась в 2005 году, когда сценарист Мэтью Питерман прочитал о школе экзорцизма Ватикана и обратился к режиссеру Уильяму Бренту Беллу, с которым они написали сценарий в популярном псевдодокументальном стиле.
  • Кадры суда над Марией по обвинению в тройном убийстве на самом деле взяты из реального судебного процесса над известной серийной убийцей Эйлин Уорнос.
  • С крохотным бюджетом всего в 1 миллион долларов фильм собрал в прокате 101 миллион, что сделало его самым прибыльным фильмом за последние 5 лет.
  • Некоторое время Белл получал электронные письма с угрозами из-за концовки фильма.

В далеком 1989 году в службу 911 поступил звонок от Марии Росси, которая сообщила о том, что жестоко убила трех человек. 20 лет спустя, ее дочь Изабелла пытается выяснить, что же все-таки произошло с ее матерью. Она отправляется в клинику для душевнобольных преступников в Италии, где находится ее мать, которую считаю душевнобольной и одержимой дьяволом. Изабелла обращается за помощью к двум молодым священникам, которые собираются изгнать дьявола из ее матери с помощью нетрадиционной методики, но им придется столкнуться с неведомым доселе злом, ведь Мария одержима сразу четырьмя мощными демонами… Фильм основан на реальных событиях.

7.1 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 2 февраля 2012
Премьера в мире 6 января 2012
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Уильям Брент Белл
Уильям Брент Белл
В ролях
Фернанда Андраде
Фернанда Андраде
Саймон Куотерман
Ивэн Хельмут
Сюзен Краули
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Одержимая 6 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ilnar116 2 апреля 2015, 12:51
Лично мне ужасно не понравился, да и по моему всем зрителям кто находился в кинозале... скучные, бессмысленные картинки... жалко времени, денег,… Читать дальше…
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
ни то ни се и сбоку бантик.
есть пара страшных моментов, но можно смотреть и дома, чтобы в нужный момент перемотать или выключить.
даже если и… Читать дальше…
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