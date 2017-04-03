Рафаэль: Принц искусства, 2017

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Кинематографический труд режиссера Луки Виотто, посвященный величайшему деятелю эпохи Возрождения, можно считать уникальным в своем роде фильмом. Ведь на сегодняшний день это единственная художественная лента о жизненном пути и творческих открытиях знаменитого художника и архитектора Рафаэля Санцио. Развернуть Биографическая кинокартина создавалась при участии итальянской коммерческой телевизионной платформы Sky и кинокомпании «Magnitudo Film». Кроме того, Ватикан выступил в качестве спонсора. Кинематографический проект поддерживался Министерством культуры Италии, а также галереями и музеями Ватикана.

Лука Виотто скончался незадолго до распространения фильма. Поэтому в самом начале зрители видят посвящение создателю.

Другой распространенный вариант названия – «Рафаэль: Повелитель искусств».

Фильм Луки Виотто выпущен в формате 3D.

Премьера в кинотеатрах Италии проходила 3, 4, 5 апреля 2017-го. В эти же даты фильм дебютировал более чем в шестидесяти странах.

«Рафаэль: Принц искусства» посмотрели более пятидесяти тысяч итальянцев.

Мировые кассовые сборы составили 65 669 долларов.

Съемки проходили в трех итальянских городах: Флоренции, Риме и Урбино. Развернуть Документальный фильм о биографии и творческом пути одного из самых выдающихся художников и архитекторов эпохи Возрождения. Несмотря на то, что Рафаэль Санти умер совсем молодым в 37 лет, ему удалось оставить неизгладимый след в мировом искусстве. Развернуть 7.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 29 минут Год выпуска 2017 Премьера в мире 3 апреля 2017 Возраст 12+ Режиссер Лука Виотто В ролях Флавио Паренти Энрико Ло Версо Марко Коччи Андрес Убеда де лос Кобос Хосе де ла Фуэнте Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Гольциус и Пеликанья компания (2012) 5.7 1 постер

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