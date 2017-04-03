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Рафаэль: Принц искусства Рафаэль: Принц искусства
Киноафиша Фильмы Рафаэль: Принц искусства
Raffaello: Il Principe delle Arti - in 3D

Рафаэль: Принц искусства, 2017

2017 / Италия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кинематографический труд режиссера Луки Виотто, посвященный величайшему деятелю эпохи Возрождения, можно считать уникальным в своем роде фильмом. Ведь на сегодняшний день это единственная художественная лента о жизненном пути и творческих открытиях знаменитого художника и архитектора Рафаэля Санцио.

  • Биографическая кинокартина создавалась при участии итальянской коммерческой телевизионной платформы Sky и кинокомпании «Magnitudo Film». Кроме того, Ватикан выступил в качестве спонсора. Кинематографический проект поддерживался Министерством культуры Италии, а также галереями и музеями Ватикана.
  • Лука Виотто скончался незадолго до распространения фильма. Поэтому в самом начале зрители видят посвящение создателю.
  • Другой распространенный вариант названия – «Рафаэль: Повелитель искусств».
  • Фильм Луки Виотто выпущен в формате 3D.
  • Премьера в кинотеатрах Италии проходила 3, 4, 5 апреля 2017-го. В эти же даты фильм дебютировал более чем в шестидесяти странах.
  • «Рафаэль: Принц искусства» посмотрели более пятидесяти тысяч итальянцев.
  • Мировые кассовые сборы составили 65 669 долларов.
  • Съемки проходили в трех итальянских городах: Флоренции, Риме и Урбино.

Документальный фильм о биографии и творческом пути одного из самых выдающихся художников и архитекторов эпохи Возрождения. Несмотря на то, что Рафаэль Санти умер совсем молодым в 37 лет, ему удалось оставить неизгладимый след в мировом искусстве. 

 

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 3 апреля 2017
Возраст 12+
Режиссер
Лука Виотто
В ролях
Флавио Паренти
Флавио Паренти
Энрико Ло Версо
Марко Коччи
Андрес Убеда де лос Кобос
Хосе де ла Фуэнте
Все актеры и съемочная группа
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5.7
Постер фильма Рафаэль: Принц искусства 1 постер
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саундтрек фильма Рафаэль: Принц искусства
Кадры из фильма Все кадры
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