Рафаэль: Принц искусства, 2017

Кинематографический труд режиссера Луки Виотто, посвященный величайшему деятелю эпохи Возрождения, можно считать уникальным в своем роде фильмом. Ведь на сегодняшний день это единственная художественная лента о жизненном пути и творческих открытиях знаменитого художника и архитектора Рафаэля Санцио.
Документальный фильм о биографии и творческом пути одного из самых выдающихся художников и архитекторов эпохи Возрождения. Несмотря на то, что Рафаэль Санти умер совсем молодым в 37 лет, ему удалось оставить неизгладимый след в мировом искусстве.