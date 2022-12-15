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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2009

Рейтинг фильмов в жанре драма 2009 года

Хатико: самый верный друг
1 Хатико: самый верный друг
семейный, драма 2009, США
8.9
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Законопослушный гражданин
2 Законопослушный гражданин
триллер, драма 2009, США
8.6
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Шерлок Холмс
3 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Остров проклятых
4 Остров проклятых
драма, мистика, триллер 2009, США
8.4
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Господин Никто
5 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
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2012
6 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
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Рождественская история
7 Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
8.0
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Терминатор: да придет спаситель
8 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Пипец
9 Пипец
боевик, драма, комедия 2009, США
7.9
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Океаны
10 Океаны
драма, документальный 2009, Франция / Швейцария / Испания / Монако
7.9
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Жена путешественника во времени
11 Жена путешественника во времени
мелодрама, драма, фантастика 2009, США
7.8
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Дориан Грей
12 Дориан Грей
драма 2009, Великобритания
7.7
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Ангелы и демоны
13 Ангелы и демоны
криминал, мистика, драма, триллер 2009, США
7.7
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Звездный путь
14 Звездный путь
боевик, фантастика, драма 2009, США
7.7
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Знамение
15 Знамение
мистика, триллер, драма 2009, США
7.7
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Похороните меня за плинтусом
16 Похороните меня за плинтусом
драма 2009, Россия
7.7
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Одинокий мужчина
17 Одинокий мужчина
драма 2009, США
7.6
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Не брать живым
18 Не брать живым
драма, военный 2009, США / Великобритания
7.6
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Бесславные ублюдки
19 Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.6
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Джонни Д
20 Джонни Д
драма 2009, США
7.6
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Дитя тьмы
21 Дитя тьмы
драма, мистика, ужасы 2009, США
7.6
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Мне бы в небо
22 Мне бы в небо
комедия, драма 2009, США
7.5
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Рестлер
23 Рестлер
боевик, спорт, драма 2009, США
7.5
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Дорогой Джон
24 Дорогой Джон
военный, драма, мелодрама 2009, США
7.5
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Хлоя
25 Хлоя
триллер, драма 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Милые кости
26 Милые кости
триллер, драма, фэнтези 2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.4
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500 дней лета
27 500 дней лета
комедия, драма, мелодрама 2009, США
7.4
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Антихрист
28 Антихрист
ужасы, драма 2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
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Разомкнутые объятия
29 Разомкнутые объятия
драма, триллер 2009, Испания
7.4
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Не думай про белых обезьян
30 Не думай про белых обезьян
комедия, драма 2009, Россия
7.4
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Царь
31 Царь
биография, исторический, драма 2009, Россия
7.3
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Хранители
32 Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер 2009, Великобритания / США
7.1
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Бесславные ублюдки (реж. версия)
33 Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.1
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Незваные
34 Незваные
мистика, драма, ужасы 2009, США
6.7
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Носители
35 Носители
ужасы, триллер, драма 2009, США
6.7
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Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину
36 Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину
драма 2009, Россия
6.3
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Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
37 Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
триллер, боевик, драма 2009, Россия
5.7
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Приколисты
38 Приколисты
комедия, драма 2009, США
5.5
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