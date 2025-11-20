Меню
Антихрист. Отрывок 1
Антихрист. Отрывок 1
Дата публикации: 19 октября 2009
Антихрист
– Главные герои — пара, оплакивающая смерть ребенка. В поисках успокоения они переезжают в дом, стоящий далеко от жилья в лесу. С этого момента в их жизни начинают происходить кошмарные, пугающие события.
Stephen Guerrero
20 ноября 2025, 15:12
Оценка
Our story starts with beautiful Passion, and all the while, Insurmountable Tragedy is Creeping is ugly head into the scene. Such a dark a deeply emotional film has been laid at our feet, and raw emotions leading to carnality between our main characters.
I feel a deep wound that time may never heal slowly entering the scenes, primarily due to the detrimental thoughts that are constantly invading our female characters mind.
Willem Dafoe and Charlotte Gainsbourg character portrayal is unlike any I've come across of late, Provocative and Disturbing to the point I've had to pause the film for a brief moment to gather myself from the raw intensity unfolding before my eyes.
Never have a seen such viscious brutality, that wasn't in a gore film before.
The Most Brilliant Film Never Seen Before
7.0
Антихрист
ужасы, драма, 2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
