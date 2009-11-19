Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Рождественская история»: Рецензия Киноафиши

«Рождественская история»: Рецензия Киноафиши

19 ноября 2009 00:00
«Рождественская история»: Рецензия Киноафиши

Роберт Земекис продолжил визуальные упражнения, начатые в «Полярном экспрессе» и «Беовульфе», и даже достиг на этом поприще определенного успеха: в отличие от безмерно сюсюкательного «Экспресса» и буйных психоаналитических извращений на тему англосаксонского эпоса, «Рождественская песнь» (а именно так переводится A Christmas Carol) получилась вполне сдержанной, сбалансированной и красивой. Конечно, Земекис не устоял перед соблазном угодить лицам дошкольного и младшего школьного возраста, вследствие чего дядюшка Скрудж чрезмерно долго и увлеченно сбивает лбом сосульки и проделывает много других чисто механических фокусов. Однако эти маленькие веселые эксцессы, в общем-то, не мешают режиссеру, он же сценарист, извлекать из хрестоматийного диккенсовского произведения максимум поводов для ароматной, крепкой, аппетитной, густопсовой готики. Уже в первом же визите племянника, для которого всякий ближний есть «попутчик на тот свет», предчувствуется верный подход к делу. Тут же следует неоспоримый тезис о том, что «население у нас и так в большом избытке», а дальше девятый готический вал накатывает мощным крещендо: к главному герою, чьи костяные руки и пальцы мгновенно напоминают о Смерти, является покойный компаньон, влекущий за собою такие цепи, какие могли быть позаимствованы только в тайных комнатах «Восставшего из ада». Эбенезер Скрудж завороженно созерцает, как в безвоздушном пространстве по ту сторону окна приговоренные духи образуют босховско-брейгелевские сюжеты, и даже праздничные вечеринки проходят под великолепным девизом: «Веселимся! Живем всего раз на свете! Потом веселье будет червям!» Что уж говорить о духе грядущего Рождества, которому, кажется, не хватает для полного зрительского счастья только наточенной косы за плечом…

Конечно же, Земекис, несмотря на кое-какие новации, точно следует замыслу Диккенса, который пытался излагать базовые этические постулаты христианства языком сентиментального умиления. Конечно же, дядюшка Скрудж исправляется, видя адские муки бес/покойного приятеля (а муки эти, заметим, показаны в соответствии именно с христианским представлением о загробном воздаянии, а не с фольклорными побасенками про горящие сковородки и прочий вздор) и историю собственного морального падения. И конечно же, добро торжествует, переполняясь благостным обилием разнообразных сантиментов. Тем не менее Земекису хватает такта не быть «святее Папы Римского», то есть не быть умильнее самого Диккенса, и сдерживать плывун слез под хрусталиками и скулами при помощи легкой шутливой эксцентрики. Естественно, трогательная история мальчика Тима, совершенно по-христиански молящегося за всех людей, несравнима по художественной мощи со сценой на кладбище, но что поделаешь… Рождественский сюжет вечно сбивается с лакомой оси, отвлекаясь на каких-то запеченных гусят и индюшат и забывая о той точке, которая противоположна всякому рождеству и в которой заканчиваются все праздничные песенки. Между тем именно эту точку, на кою дух грядущего Рождества указывает длинным костяным пальцем, следовало бы, вероятно, укрупнить до размеров полноценной истории.

Vlad Dracula

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь