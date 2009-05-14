«Ангелы и демоны»: Рецензия Киноафиши

Незадолго до премьеры «Ангелов и демонов» во всех кинотеатрах крутился трейлер, где Юэн МакГрегор в священническом облачении возглашал, что церковь должна сказать миру правду, а сразу после этого показывалась колоритная демоническая скульптура. Из трейлера можно было заключить, что по ночам в ватиканских подвалах в лучшем случае приносят жертвы Бафомету и Гермесу Трисмегисту, а в худшем – отправляют столь ужасные культы, какие могли быть завезены в Италию разве что инфернальными пришельцами из далекой-далекой галактики. Учитывая, какие пикантные подробности об отношениях Иисуса Христа и Марии Магдалины рассказал в «Коде да Винчи» Дэн Браун, логично было предположить, что и в «Ангелах и демонах» нас ожидают не менее сенсационные откровения, например о том, что вышеупомянутых Иисуса Христа и Марии Магдалины не существовало вовсе (согласитесь, это был бы интересный литературный ход). На деле, однако, никакой сенсации не случилось, если, конечно, не считать сенсацией то, что автор, не один год увлеченно пишущий о христианстве, не знает даже элементарных основ этого самого христианства. Вероятно, Дэн Браун, равно как и создатели фильма (то есть режиссер Рон Хауэрд и сценаристы Дэвид Коупп и Акива Голдсман), не подозревает, что в христианстве самоубийство считается самым тяжким грехом – не потому, разумеется, что оно чем-то хуже, например, убийства, а потому, что в данном случае грешник по понятным причинам уже никогда не сможет раскаяться, – иначе авторам «Ангелов и демонов» никогда бы не пришла в голову мысль о самосожжении священника. (В романе, правда, эта мысль еще объемнее: персонаж сжигает себя, когда узнаёт, что он сын Папы Римского и монахини, непорочно зачатый в пробирке, но в Голливуде столь краеугольную идею сочли слишком уж рискованной и для верности замяли.) Точно так же ни один кардинал никогда не произнес бы фразу «Религия несовершенна», а уж заставлять ватиканского камерария говорить о церкви, свободной от «обрядов и ритуалов», и о том, что церковь есть лишь «братство непритязательных душ», – совершеннейший нонсенс. Вообще-то, для католиков и православных, вплоть до сего дня, Церковь – прежде всего не братство каких-то там душ (тем более – «непритязательных»), а Тело Христово, как сказано у апостола Павла, которого еще, кажется, никто не отменял. Заподозрить высших лиц ватиканской иерархии в элементарном незнании посланий апостола Павла, то есть основ христианской доктрины, было бы по меньшей мере странно. Впрочем, для тех камерариев и кандидатов в римские понтифики, которые героически летают над Ватиканом на вертолетах и взрывают в небе контейнеры с антиматерией из Большого адронного коллайдера, создатели «Ангелов и демонов» справедливо делают исключение: какой уж там Павел с Телом Христовым, когда в полночь вот-вот громыхнет антивещество, не то доказывающее, не то опровергающее акт Божественного творения?..

Строго говоря, новый фильм Рона Хауэрда идеально символизируется фигурирующей в нем парой забытых сапог. Когда герои шныряют по одной из римских церквей в поисках отгадки очередного ребуса, камера вплотную приближается к черным сапогам, которые, по идее, должны принадлежать следящему за героями злодею, но когда кран с оператором немного приподнимается ввысь – обнаруживается, что никакого злодея в данный момент нет, а сапоги просто оставлены реставраторами. Вся интрига с иллюминатами и борьбой за власть в Ватикане оказывается в итоге полным пшиком, порождением горячей журналистской фантазии, которая не в состоянии отличить католическое богословие от романа «Три мушкетера», а церковь – от труппы жонглеров и акробатов. Сложно сказать, какая такая веская причина мешает киллеру не убивать главного героя – досаждающего своим проворством профессора Роберта Лэнгдона – только на том основании, что профессора никто не «заказывал», в то время как никем не «заказанные» жандармы и карабинеры укладываются в фильме штабелями. Не менее сложно сказать, каким образом квантовая физика может отменить (или, в случае чего, подтвердить) принципы христианского вероучения. И уж совсем сложно сказать, ради чего – если не считать превосходного симфонического dark ambient, созданного под руководством Ханса Циммера, и как всегда отличной игры Армина Мюллер-Шталя – стоит смотреть очередную кухонную байку про ангелов & демонов, обогащенную незабываемой историей про папских парашютистов, пытающихся помешать неуклонному прогрессу цивилизации.

Vlad Dracula