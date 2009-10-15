«Жена путешественника во времени»: Рецензия Киноафиши

Нет никакого сомнения в том, что через год-полтора, а то и раньше, «Жена путешественника во времени» станет объектом многочисленных кинопародий, однако данный фильм гораздо лучше пародирует себя сам, нежели это сделают впоследствии какие-нибудь братья Уэйанс. Попытка создать «женскую» и «пассивную» версию «Эффекта бабочки», основанная на романе Одри Ниффенеггер, уже примерно к десятой минуте превращается в чумовую фантасмагорию, несмотря на разлитую в каждом кадре меланхолию и анемический ритм.

Страдающий «хрононедостаточностью» главный герой в силу странных генетических обстоятельств вынужден спонтанно перемещаться из прошлого в будущее и наоборот, причем поводом служит то прием алкоголя, то близость телевизора, то что-нибудь еще: например, нельзя прыгать на кровати перед первой брачной ночью. Впрочем, повода может и не быть вовсе: персонаж Эрика Баны просто растворяется в пространстве, чтобы тут же появиться лет, например, десять назад. Однако иногда вместо исчезнувшего Эрика Баны на том же самом месте возникает другой Эрик Бана, лет, скажем, на десять помоложе, так что во временнóм континууме колобродит уже не один Эрик и даже, возможно, не два, а целый взвод путешественников. Естественно, страдания жены главного героя не поддаются описанию, ведь этак ничего не стоит заработать быстротекущую шизофрению. К тому же у супружеской четы периодически появляются дети, которые – вследствие все той же генетической аномалии – не доживают до момента рождения, а перемещаются из маминого живота в неведомом направлении. Возможно, они оказываются в животе какой-нибудь другой мамы, а если повезет меньше – то в животе представителя мужского пола или, например, коровы.

Вдобавок все эти самопроизвольные перемещения сопровождаются еще одним неудобством: главный герой способен путешествовать только без одежды, поскольку авторы фильма не решились снабдить его неснимаемыми безразмерными штанами в стиле Халка. Так что первым делом персонаж Эрика Баны хватает любую ткань, подвернувшуюся под руку. Иногда это розовый женский трикотаж, вследствие чего путешественник во времени вынужден биться на кулаках с мускулистыми лысыми гомофобами. Иногда поблизости нет даже розового трикотажа, и голый дяденька Эрик опасливо выглядывает из кустов на луг, где играет прелестная маленькая девчушка (надо сказать, довольно скользкая и опасная сцена)… Одним словом, ни Мел Брукс, ни Джим Эбрахамс с братьями Цукер не смогли бы измыслить более издевательского сюжета на заданную тему, а между тем создатели The Time Traveler’s Wife предельно (я бы даже сказал, беспредельно) серьезны. Учитывая то, что в режиссерском кресле сидел Роберт Швентке, постановщик радикального, бескомпромиссного «Тату», а сценарий писал Брюс Джоэл Рубин, автор одной из самых мощных философских кинопритч ХХ века – «Лестницы Иакова», картина происходящего зашкаливает за все фантасмагорестные градации. Вероятно, оба были похищены инопланетянами или пали жертвой секретных военных экспериментов, связанных со взломом генетического кода и медицинским промыванием мозга. По крайней мере, подобные обстоятельства извинили бы создателей фильма в глазах прогрессивного человечества.

Vlad Dracula