«Хатико: самый верный друг»: Рецензия Киноафиши

Мой герой Хатико

Нет в кино печальней повести, чем та, что начинается со слов «основано на реальных событиях». Фильм «Хатико: Самый верный друг» автобиографичный, но повествует не о человеке, а об одной из самых знаменитых собак в мире.

Паркер Уилсон (Ричард Гир) университетский профессор однажды находит на вокзале щенка. Он берет его к себе на время, пока ищет настоящих хозяев. Но никто за ним так и не явился, и щенок с Паркером привязались друг к другу. У них появляется особенная традиция - Хатико каждый день провожает хозяина до вокзала, откуда Паркер направляет на работу, а вечером пес его там же встречает. В один из дней профессор умирает от сердечного приступа на работе, но Хатико не дождавшись в тот день своего человека, начинает приходить в одно и то же время на вокзал каждый день в течении девяти лет. Члены семьи пытались забрать его домой, но пес вновь возвращался на место встречи с хозяином.

Кадр из фильма «Хатико: Самый верный друг»

Синопсис к фильму - это еще тот спойлер, но как иначе, если эта история всемирно известная? Впервые на экране она появилась благодаря японскому кинематографу в 1987 году. В 2009 году Лассе Халльстрём решил переснять историю Хатико по сценарию Стивена Линдси. Говорят, что когда Ричарду Гиру дали прочесть сценарий, он расплакался и сразу согласился на роль, а также стал продюсером. Стоит отдать должное сценаристу Стивену, ибо он и без того душераздирающую историю сделал настоящей слезовыжималкой. Если верить историческим данным, то Хатико целенаправлено подарили профессору. По фильму же, их свела судьба. Будучи посылкой, щенок потерялся и сам пришел к ногам Паркера, который переживал не лучшие времена (вскользь упоминается о смерти некого члена семьи). Жена профессора сначала была против того, чтобы оставить пса, но увидев, как он оживляет ее мужа, смирилась и разрешила оставить. «Может ты его нашел, может он тебя, кто знает? Значит, так и должно быть» - говорит друг профессора, повышая градус судьбоносности.

Кадр из фильма «Хатико: Самый верный друг»

В главной роли тут, конечно, собака, а точнее, целых три, которые играли Хатико в разные периоды жизни. Но Ричард Гир со своими бесконечно добрыми глазами не дал себя полностью затмить. Со свойственной ему элегантностью, он прекрасно сыграл профессора музыки, который умилительно ползал на коленях, чтобы научить пса приносить мяч.

Джоан Аллен в роли жены и Сара Ремер в роли дочери идеально дополнили семью Гира. Хотя все актеры весьма знамениты, им легко удалось сыграть простую дружную семью без голливудского блестящего налета, которая заслужила любви и верности этого доброго, честного пса.

Кадр из фильма «Хатико: Самый верный друг»

История разделена как бы на 3 части: встреча двух одиночеств, их слияние в единое целое и ожидание Хатико. И если только третья часть должна быть очень грустной, а первые две как бы вдохновлять и спокойно повествовать. Но из-за музыкального сопровождения Яна А.П. Качмарека, польского оскараносного композитора, весь фильм готовит организм к водопаду слез. Как бы умилительно Гир не ползал на коленях с грязным мячом в зубах, смотрел бейсбол, кушая с Хати попкорн, ты уже чувствуешь как нарастает комок в горле.

Но эта музыка вовсе не минус, наоборот, она словно отдельное произведение искусства, как и многие кадры этого фильма. Снежные прогулки Паркера с Хатико, стойка ожидания пса на вокзале, сцена прощания жены с Хатико и многие другие. Всё это все позволяет присудить картине знак качества, она хороша и не выезжает только на эксплуатации знаменитой истории.

Кадр из фильма «Хатико: Самый верный друг»

Примечателен момент, когда герой Гира находит информацию в интернете о том, что акита-ину был первым животным, который подружился с людьми. Это отчасти объясняет ту невероятную дружбу, которую Хатико пронес через всю свою жизнь. Получается, что у этой породы было больше всех времени для привязанности к человеку.

В реальности, на месте где Хатико каждый вечер ждал профессора с работы, установили памятник, на открытии которого пес присутствовал лично. В день смерти этой легендарной собаки, в Японии был объявлен день траура. По сей день этот пес является важным достоянием страны, а его легендарность разрослась на весь мир. Вы так или иначе уже знаете эту историю, поэтому не посмотреть ее в красивом фильме с замечательными актерами, это огромное упущение. Запаситесь носовыми платочками (или даже полотенцем) и сядьте в одиночестве, чтобы посмотреть этот манифест дружбы и преданности, не стесняясь своих чувств.

Бариева Лилия