Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
– Антикиллер — это Филип Коренев, он же Лис, Отважный борец с преступностью, герой двух частей популярнейшего кинофильма. В третьем фильме вынужден снова быть втянутым в запутанную историю, столкнуться с призраками прошлого и осознать, что главный противник находится гораздо ближе, чем может показаться на первый взгляд...Личная драма довела Лиса до края саморазрушения. Вместе с Катей, своей новой напарницей, референтом банка, на который была совершена хакерская атака, Лис проводит расследование, в результате которого на поверхность всплывают самые невероятные факты. Те, кого давно считали мертвым, оказывается невредим, некоторых из вроде бы активно участвующих в событиях персонажей не существует в реальности, а истинный виновник случившегося оказывается гораздо ближе к Лису, чем он мог предположить. И его истинные мотивы лежат далеко за гранью привычных представлений...
