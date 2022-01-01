Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Глория Суонсон
Глория Суонсон
Gloria Swanson
О персоне
Фильмография
Глория Суонсон
Gloria Swanson
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 марта 1899
Возраст
84 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
4 апреля 1983
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Глория Суонсон
Родилась 27 марта, 1899 года. Чикаго, штат Иллинойс, США.
Развернуть
Фильмография Глория Суонсон
Сансет бульвар
драма, триллер
1950, США
6.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России