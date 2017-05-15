Седьмое небо, 1927

События разворачиваются в Париже накануне Первой мировой войны. Молодая девушка Диана терпит побои от своей старшей сестры, которая обвиняет её во всех неудачах. В очередной момент насилия над Дианой ей на помощь приходит молодой красавец Чико — работник городской канализации. Путём хитрой авантюры дабы запутать полицию, Диана попадает в дом Чико, где и рождается между ними светлое чувство. Влюблённые готовы пожениться, но начинается война, добавляя драматизма в и без того нелёгкую жизнь бедных парижан.