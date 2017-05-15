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7th Heaven

Седьмое небо, 1927

1927 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

События разворачиваются в Париже накануне Первой мировой войны. Молодая девушка Диана терпит побои от своей старшей сестры, которая обвиняет её во всех неудачах. В очередной момент насилия над Дианой ей на помощь приходит молодой красавец Чико — работник городской канализации. Путём хитрой авантюры дабы запутать полицию, Диана попадает в дом Чико, где и рождается между ними светлое чувство. Влюблённые готовы пожениться, но начинается война, добавляя драматизма в и без того нелёгкую жизнь бедных парижан.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1927
Премьера в мире 1 января 1927
Режиссер
Фрэнк Борзеги
В ролях
Джанет Гейнор
Чарльз Фаррелл
Альберт Грэн
Дэвид Батлер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Седьмое небо 2 постера
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15 мая 2017 17:35
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