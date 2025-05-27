Сэди Томпсон, 1928

В Паго-Паго, что на Самоа, прибывает корабль. Временная остановка обернулась задержкой на десять дней - на судне объявлен карантин. Немногочисленные пассажиры нашли приют в гостинице Хорна. Начинается бесконечный дождь; говорят, что Паго-Паго - самое дождливое место на свете, и дождь этот сводит с ума... Бытовой и, казалось бы, незначительный конфликт между Сэди Томпсон, "девушкой сомнительного поведения" и миссионером-проповедником Дэвидсоном приводит к роковым последствиям. Влияние Дэвидсона на правительственные власти столь велико, что даже вмешательство нового друга Сэди, лейтенанта О'Хара не может помочь. Мисс Томпсон ожидает высылки в Сан-Франциско, но она любыми путями стремится избежать этого... Дэвидсон неумолим. Что движет им? Маниакальная мстительность, искажённое религиозное рвение или низменное вожделение?..