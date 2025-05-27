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Постер фильма Сэди Томпсон
7.2
Киноафиша Фильмы Сэди Томпсон
7.2

Сэди Томпсон

, 1928
Sadie Thompson
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Сэди Томпсон
7.2

О фильме

В Паго-Паго, что на Самоа, прибывает корабль. Временная остановка обернулась задержкой на десять дней - на судне объявлен карантин. Немногочисленные пассажиры нашли приют в гостинице Хорна. Начинается бесконечный дождь; говорят, что Паго-Паго - самое дождливое место на свете, и дождь этот сводит с ума... Бытовой и, казалось бы, незначительный конфликт между Сэди Томпсон, "девушкой сомнительного поведения" и миссионером-проповедником Дэвидсоном приводит к роковым последствиям. Влияние Дэвидсона на правительственные власти столь велико, что даже вмешательство нового друга Сэди, лейтенанта О'Хара не может помочь. Мисс Томпсон ожидает высылки в Сан-Франциско, но она любыми путями стремится избежать этого... Дэвидсон неумолим. Что движет им? Маниакальная мстительность, искажённое религиозное рвение или низменное вожделение?..

В ролях

Глория Суонсон
Глория Суонсон
Сэди Томпсон
Бланш Фридеричи
Mrs. Alfred Davidson
Флоренс Мидглей
Mrs. Angus McPhail
Джеймс Маркус
Joe Horn
София Артега
Ameena
Уилл Стэнтон
Quartermaster Bates
Чарльз Салливан
Marine
Лайонел Бэрримор
Alfred Davidson
Чарльз Лэйн
Dr. Angus McPhail
Рауль Уолш
Sergeant Timothy O'Hara
Режиссер Рауль Уолш
Сценарист Рауль Уолш, Уильям Сомерсет Моэм, С. Гарднер Салливан, Джон Колтон, Клеменс Рэндольф
Композитор Джозеф Туррин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1928
Премьера в мире 7 января 1928
Дата выхода
7 января 1928 США NR
Бюджет $650 000
Производство Gloria Swanson Pictures
Другие названия
Sadie Thompson, La frágil voluntad, ...aber das Fleisch ist schwach, A jednak ciało jest słabe, A Sedução do Pecado, Eső, Faiblesse humaine, Grzech Sadie Thompson, Hennes förflutna, I anthropini adynamia, Ljudska slabost, Regen, Sadie, Sedução do Pecado, Sejdi Tompson, Tristana e la maschera, Седі Томпсон, Сэди Томпсон, 港の女

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 27 мая 2025

Цитаты

Sergeant Timothy 'Tim' O'Hara Откуда ты, Сэди?
Sadie Thompson Из Сан-Франциско.
Sergeant Timothy 'Tim' O'Hara Вот это совпадение — мой лучший друг женился на девушке из Сан-Франциско.
Sadie Thompson Из какой части Сан-Франциско?
Sergeant Timothy 'Tim' O'Hara Там, где висят красные фонари.
Sadie Thompson [задумчиво] Они счастливы?
Sergeant Timothy 'Tim' O'Hara Конечно! Забавно, но те, кто выше всех пинается, чаще всего именно крепко и оседают.

Отзывы о фильме

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