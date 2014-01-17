В 1999 году король Бутана разрешил телевидение и Интернет, заверив свой народ, что это синоним «валового национального счастья» — термин, который он сам же и изобрёл. События, описанные в фильме, происходили в конце этого периода, когда в деревушку Лайа, затерянную далеко в горах, пришли свет, дороги и кабельное телевидение. Глазами восьмилетнего монаха, жадного до молитв и телевидения, мы видим, как прорастали семена этих перемен. Мальчик отправился в трёхдневную поездку из деревни в город, чтобы купить телевизор, и на улицах впервые увидел машины, туалеты, витрины и множество других элементов современной жизни.

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