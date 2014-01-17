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Постер фильма Счастье
7.1
Киноафиша Фильмы Счастье
7.1

Счастье

, 2013
Happiness
Финляндия, Франция, Бутан / драма, семейный, документальный / 18+
Постер фильма Счастье
7.1

О фильме

В 1999 году король Бутана разрешил телевидение и Интернет, заверив свой народ, что это синоним «валового национального счастья» — термин, который он сам же и изобрёл. События, описанные в фильме, происходили в конце этого периода, когда в деревушку Лайа, затерянную далеко в горах, пришли свет, дороги и кабельное телевидение. Глазами восьмилетнего монаха, жадного до молитв и телевидения, мы видим, как прорастали семена этих перемен. Мальчик отправился в трёхдневную поездку из деревни в город, чтобы купить телевизор, и на улицах впервые увидел машины, туалеты, витрины и множество других элементов современной жизни.

В ролях

Peyangki
Self
Kinley Om
Self - Peyangki's uncle
Ap Kinley Dorji
Aum Thinley Dolma
Sangay Thinley
Rinchen
Leki
Pyago
Choki
Self - Peyangki's sister
Chencho Thinley
Режиссер Томас Бальмес
Сценарист Томас Бальмес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия / Франция / Бутан
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 17 января 2014
Дата выхода
17 января 2014 Дания 15
17 января 2014 США
Производство ARTE, ITVS International, Making Movies
Другие названия
Happiness, A boldogság, Ett bättre liv, Felicidade, Himalaya: drengen og fjernsynet, Kraina szczęścia, Parempi elämä, The Himalayan Boy and the TV Set, Ευτυχία, Счастье

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7 IMDb

Отзывы о фильме

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