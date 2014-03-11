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Шагал - Малевич - трейлер
Киноафиша Трейлеры Шагал - Малевич. Трейлер

Шагал - Малевич. Трейлер

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Дата публикации: 11 марта 2014
Шагал - Малевич – Когда вихри революции стирают с лица земли провинциальный уклад еврейского Витебска и последние становятся первыми, только удивительная вера и безусловная преданность мужу позволяют Белле Шагал спасти своего гениального Марка. История самозабвенной любви Беллы Шагал, супруги великого художника Марка Шагала протекает на фоне исторической дуэли ее мужа со своим гениальным современником-антиподом Казимиром Малевичем и другой, еще более отчаянной схватки с другом детства, а ныне красным комиссаром Наумом за сердце Беллы.
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