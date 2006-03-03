Klimt Кто ты такой? — спросил страж ночи. — Из кристальной чистоты я пришёл, — ответил я. — И велика моя жажда, Персефона. Но, следуя твоему указу, я бегу прочь, и снова и снова поворачиваюсь направо. Я отвергаю бледный кипарис, не ищу утоления у его лесного источника, а спешу к шелестящей реке Мнемозины, где пью до сладкой сытости. И там, опуская ладони между узлами и петлями её извилистого потока, я снова вижу, как во сне утопающего, все странные картины, что когда-либо видел, и даже страннее — те, что никто не видел.