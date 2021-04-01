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Жерар Депардье

Gérard Depardieu
Жерар Депардье
Жерар Депардье Gérard Depardieu
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Дата рождения
27 декабря 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Пьер Ришар
Пьер Ришар
Творческий дуэт и друзья
Биография Жерар Депардье

Родился 27 декбаря 1948 года. Шатору, Франция.

Фильмография Жерар Депардье
Мегрэ и таинственная девушка
Мегрэ и таинственная девушка
криминал 2022, Франция
5.0
Тайна Сен-Тропе
Тайна Сен-Тропе
комедия, криминал 2021, Франция
5.0
Утраченные иллюзии
Утраченные иллюзии
драма, исторический 2021, Франция
6.0
Негабаритный груз
Негабаритный груз
комедия 2019, Франция / Бельгия
4.0
Спа
Спа
комедия 2019, Франция
6.0
Шахматист
Шахматист
драма, комедия, биография 2019, Франция
7.0
Любовник моей жены
Любовник моей жены
комедия 2018, Франция
6.0
Диван Сталина
Диван Сталина
драма 2017, Португалия / Франция / Россия
4.0
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Париж, я люблю тебя: 8 фильмов о городе света и любви Французское кино, американская классика и историческая панк-драма в подборке кинокартин о городе-мечте.
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1 апреля 2021 14:55
Шестой день ММКФ: Филипп Гаррель оставил послание собственному сыну, а Жерар Депардье расслабляется в спа В новой части дневников рассказываем о новых фильмах Филиппа Гарреля и Гийома Никлу. В первом молодой плотник Люк запутался в женщинах, а во втором Жерар Депардье и Мишель Уэльбек теряют связь с реальностью в спа-отеле.
Написать
8 октября 2020 16:45
Жерар Депардье и Пьер Ришар снимутся в фильме про японскую кухню Ожидается, что картина будет представлена на Каннском фестивале в следующем году.
Написать
29 июня 2020 16:14
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Статьи о персоне
«Я невиновен, мне нечего бояться»: Жерар Депардье ответил на обвинения в насилии Французские власти приняли во внимание показания свидетельницы от 2018 года.
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26 февраля 2021 15:44
«Наживаются на имени и славе»: представитель Жерара Депардье об обвинениях актера в изнасиловании Артисту предъявили официальные обвинения, которые он отвергает.
Написать
25 февраля 2021 09:44
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Пьер Ришар
Пьер Ришар Pierre Richard
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