Шестой день ММКФ: Филипп Гаррель оставил послание собственному сыну, а Жерар Депардье расслабляется в спа

В новой части дневников рассказываем о новых фильмах Филиппа Гарреля и Гийома Никлу. В первом молодой плотник Люк запутался в женщинах, а во втором Жерар Депардье и Мишель Уэльбек теряют связь с реальностью в спа-отеле.