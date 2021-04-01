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Жерар Депардье
Жерар Депардье
Gérard Depardieu
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Жерар Депардье
Gérard Depardieu
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Дата рождения
27 декабря 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Пьер Ришар
Творческий дуэт и друзья
Биография Жерар Депардье
Родился 27 декбаря 1948 года. Шатору, Франция.
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Фильмография Жерар Депардье
Мегрэ и таинственная девушка
криминал
2022, Франция
5.0
Тайна Сен-Тропе
комедия, криминал
2021, Франция
5.0
Утраченные иллюзии
драма, исторический
2021, Франция
6.0
Негабаритный груз
комедия
2019, Франция / Бельгия
4.0
Спа
комедия
2019, Франция
6.0
Шахматист
драма, комедия, биография
2019, Франция
7.0
Любовник моей жены
комедия
2018, Франция
6.0
Диван Сталина
драма
2017, Португалия / Франция / Россия
4.0
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Париж, я люблю тебя: 8 фильмов о городе света и любви
Французское кино, американская классика и историческая панк-драма в подборке кинокартин о городе-мечте.
Написать
1 апреля 2021 14:55
Шестой день ММКФ: Филипп Гаррель оставил послание собственному сыну, а Жерар Депардье расслабляется в спа
В новой части дневников рассказываем о новых фильмах Филиппа Гарреля и Гийома Никлу. В первом молодой плотник Люк запутался в женщинах, а во втором Жерар Депардье и Мишель Уэльбек теряют связь с реальностью в спа-отеле.
Написать
8 октября 2020 16:45
Жерар Депардье и Пьер Ришар снимутся в фильме про японскую кухню
Ожидается, что картина будет представлена на Каннском фестивале в следующем году.
Написать
29 июня 2020 16:14
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«Я невиновен, мне нечего бояться»: Жерар Депардье ответил на обвинения в насилии
Французские власти приняли во внимание показания свидетельницы от 2018 года.
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26 февраля 2021 15:44
«Наживаются на имени и славе»: представитель Жерара Депардье об обвинениях актера в изнасиловании
Артисту предъявили официальные обвинения, которые он отвергает.
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25 февраля 2021 09:44
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